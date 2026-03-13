Montero: El Gobierno aprobará medidas por la subida de precios por la guerra cuando "sea oportuno" sin saber aún qué día

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios de comunicación. A 9 de marzo de 2026 en Córdoba, Andalucía (España). (Foto de archivo). - Madero Cubero - Europa Press

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apuntado este viernes que el Ejecutivo aprobará medidas ante la subida de precios derivada de la guerra en Irán cuando "sea oportuno", si bien no ha podido dar aún una fecha concreta, ni, por tanto, ha podido confirmar que vaya a ser en la próxima reunión del Consejo de Ministros del martes 17 de marzo.

María Jesús Montero se ha referido a esta cuestión en una atención a medios en Torre del Mar (Vélez-Málaga, Málaga), y a preguntas de los periodistas sobre si el Gobierno tiene previsto adoptar un paquete de medidas ante dicha subida de precios en la próxima reunión del Consejo de Ministros.

La titular de Hacienda ha indicado que el Gobierno está "trabajando intensamente" en ello con la experiencia ya "adquirida" de anteriores crisis que ha tenido que afrontar el Ejecutivo de Pedro Sánchez, entre las que ha destacado la derivada de la guerra en Ucrania.

No obstante, ha señalado que "el momento en que nos encontramos no es similar" al que se vivió al inicio de aquel conflicto, y que esta es "una crisis distinta", aunque "puede tener algún elemento parecido por la subida de los precios energéticos", y "por la previsión de subida también" de precios, pero "desde luego no tiene ni la durabilidad y la intensidad que hemos registrado en otro tipo de eventos y de guerras", ha apostillado.

En ese punto, Montero ha querido "denunciar" que la iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán es "una guerra ilegal" que tiene "muchas consecuencias", de las que "las más importantes" son en términos de "vidas humanas", pero también las tiene "en términos de precariedad de la economía, de pobreza y de encarecimiento de las materias primas".

En esa línea, ha sostenido que esta guerra "debería contar con la unanimidad de la condena por parte de todos aquellos que nos llamamos demócratas, y de todos los países que de una o de otra manera estamos intentando pedir 'desescalada' y que se utilice la vía diplomática, la del diálogo, como fórmula para la resolución de esos conflictos".

Dicho esto, la ministra de Hacienda ha apuntado que en el Gobierno están "trabajando con medidas" que están sujetas también al "diálogo social", y al respecto ha valorado la "muy productiva" reunión que por parte del Ejecutivo se mantuvo este jueves con agentes sociales y que sirvió para trasladar el "mensaje de tranquilidad" por parte de "administraciones, sindicatos y la patronal" acerca de que "se adoptarán las medidas necesarias en el momento adecuado".

"Esto significa que tenemos que seguir monitorizando cómo van funcionando los mercados de petróleo, también los energéticos, pero tenemos ya todo el compendio de medidas que aprobaremos en el momento que sea oportuno", ha añadido la vicepresidenta, que ha apostillado que "será oportuno en el momento en que realmente, por una parte, tengamos pronunciamiento de los límites que pueda plantear Europa".

Al respecto, ha comentado que "la semana que viene vuelve a haber reuniones del Eurogrupo y del Ecofin, donde se volverá a discutir las cuestiones económicas para intentar ir todos a una, que es la forma más firme y más eficaz de poder atender" esta crisis, ha añadido.

Además, Montero ha apuntado que habrá que constatar cómo evolucionan los precios "una vez que se han liberado los barriles de petróleo y otras medidas internacionales", tras lo que, en todo caso, ha remarcado que el Gobierno tiene "el trabajo listo, preparado, a discusión con los agentes sociales y con los grupos políticos para aprobarlo en el momento que sea oportuno", aunque no ha podido confirmar si será en la próxima reunión del Consejo de Ministros.

"Dependerá de la propia gestión de la crisis, de la propia evolución de los precios con motivo de la crisis", ha abundado antes de subrayar que una guerra "trae encarecimiento de precios, y cuanto antes acabe la guerra, antes tendremos fuera del horizonte esta incertidumbre que en este momento vive el sector económico y también los hogares".