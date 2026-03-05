La Junta dice que la investigación del caso de la joven que se suicidó en Benalmádena descarta acoso escolar

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. - Esther Lobato - Europa Press

MÁLAGA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, ha asegurado que fuentes de la investigación respecto del caso de Ángela, la joven estudiante de 14 años del IES Benalmádena (Málaga) que se suicidó el pasado 15 de febrero, le han trasladado que "no hay ninguna situación que nos hiciera pensar que pudiera haber una situación de acoso escolar".

En este sentido se ha pronunciado la consejera cuando este jueves ha sido preguntada en Málaga capital por los periodistas por este suceso cuando ha participado en la jornada 'Vocaciones femeninas y FP Steam: Andaluzas para la Industria que viene'.

"Sabemos porque nos lo han trasladado fuentes de la investigación que no consta ninguna situación en sus redes sociales, en sus dispositivos electrónicos, que nos hiciera pensar que pudiera haber una situación de acoso escolar que el centro no había detectado", ha dicho la consejera que ha recordado que la joven era "una buena estudiante y delegada de su clase".

Castillo, que ha trasladado las condolencias a la familia de la chica y que ha sostenido que perder un hijo o hija "es lo peor que le puede pasar a alguien", se ha expresado en nombre propio y de toda la comunidad educativa andaluza para destacar que "de verdad, estamos a su lado para lo que necesite".

Y ha insistido que nada más conocerse el caso, su Consejería comprobó si el centro escolar donde estudiaba Ángela había iniciado protocolos de acoso y/o de conducta autolítica: "En este caso no ocurría porque no teníamos ningún dato".

"Nosotros no sabemos las causas, pero lo que pensamos es que no tiene específicamente que ver con el acoso escolar", ha concluido la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.