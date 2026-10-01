Junta dice que la seguridad está garantizada en CEIP de Benaoján y pide disculpas a familias por molestias por las obras

El delegado territorial de Educación visita colegio de Benaoján. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha asegurado que en la actualidad las condiciones de seguridad del CEIP Nuestra Señora del Rosario de Benaoján (Málaga) "están garantizadas para que puedan incorporarse todos los niños y por eso ya hay alumnos escolarizados" y ha pedido "disculpas" a las familias por las molestias relacionadas con las obras que se están ejecutando en el centro, pero ha incidido en que "nunca, nunca ponemos en riesgo a nuestro alumnado".

Así ha respondido Castillo a la pregunta formulada por la parlamentaria socialista por Málaga Patricia Alba, quien ha calificado de "chapuza de principio a fin" y de "monumento a la incompetencia de su gestión" lo que está ocurriendo con este centro, punto en el que ha lamentado la situación que viven las familias de los 130 niños y niñas y ha incidido en que es "una falta de planificación".

Castillo ha explicado que había prevista una intervención en ese centro de 200.000 euros para adaptar espacios y arreglar los aseos, poner una rampa y un ascensor; una obra que "se retrasó en el inicio y tuvimos que adoptar distintas medidas", como que los niños de Infantil y del primer ciclo de Primaria se incorporaran a unas instalaciones municipales que se adaptaron expresamente.

Asimismo, ha relatado que como no cabían todos "se aislaron las obras para que el resto del alumnado se incorporara al edificio que estaba en obra" y ha asegurado que cuentan con informes emitidos "no solo por el técnico responsable de la obra, sino también por los bomberos, por el Colegio de Arquitectos".

También ha dicho que "se ha actualizado el plan de protección por parte de la unidad de prevención de riesgos laborales de la delegación territorial". "Todo lo que hemos hecho hace compatible la actividad educativa con la realización de la obra", ha expresado la consejera, quien ha insistido en que "en estos momentos" se dan todas las condiciones de seguridad, ya que "se han adoptado todas las medidas" necesarias.

De hecho, "hay niños escolarizados", ha dicho Castillo, quien sí ha admitido que hay un porcentaje "importante" que "no está yendo a clase", por lo que ha hecho un llamamiento a las familias "para que los lleven, porque desde la consejería, la Delegación Territorial y la Agencia Pública Andaluza de Educación se han adoptado todas las medidas para que esa escolarización pueda ser efectiva porque hay medidas de seguridad para ello".

Por su parte, la parlamentaria socialista ha incidido en que "el colegio es una ratonera" y ha lamentado que el curso se ha comenzado "con obras, con polvo y con solo dos inodoros" y con unas medidas de seguridad que "se han ido improvisando sobre la marcha", al tiempo que ha cuestionado "por qué no escucha a las familias y traslada a todo el alumnado".

Alba ha exigido explicaciones sobre que el plan de autoprotección "no se actualiza desde el año 2021" y que el nuevo plan no se aprueba hasta la tarde de este jueves por el Consejo Escolar "con enmienda de las familias porque hay una sola puerta de emergencia para todo el centro".

Según ha explicado, el 10 de septiembre el técnico municipal "dijo que ese centro no era seguro para llevar a los niños" y ese mismo día "la dirección facultativa dijo que sí, pero a quién van a creer las familias, a la dirección facultativa o al Ayuntamiento". Pero, ha añadido, que el 17 de septiembre "el técnico municipal sigue diciendo que ese edificio no cumple las determinaciones del decreto 76-2025".

"Está claro que algo falla y hay un dato que lo desmonta todo y es el plan de autoprotección, ese plan que tiene que velar por si en el centro ocurre algo y tiene que dar una respuesta ante una emergencia", ha asegurado Alba, quien ha incidido en que la normativa andaluza dice que ese plan "se tiene que actualizar y máxime si hay alguna actuación de infraestructura".

La diputada del PSOE ha criticado que la situación es de "niños que no están acudiendo al centro con normalidad, familias que han tenido que recurrir a la Fiscalía de Menores y un plan de autoprotección que no está actualizado. Y ustedes se han dedicado a improvisar medida tras medida".