La junta de gobierno local aprueba dos convenios de patrocinio por 1,2 millones para desarrollar actividades culturales

Archivo - Vista lateral del edificio principal de la Casa Consistorial de Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves dos convenios de patrocinio por 1,2 millones de euros para desarrollar actividades culturales.

Los dos acuerdos estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026. El Festival de Málaga o La Noche en Blanco, entre otras, son acciones que están incluidas en los patrocinios, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, uno de los convenios aprobados ha sido con la Fundación Unicaja, que aportará 600.000 euros para proyectos culturales desarrollados este año. Entre las novedades de esta alianza cultural se encuentra la incorporación de la Fundación Unicaja al Festival de Málaga como institución patrocinadora oficial.

El convenio contempla, además, el respaldo a otras actividades también organizadas por la sociedad municipal Málaga Procultura, como la programación lírica del Teatro Cervantes con su proyecto formativo Ópera Estudio y un ciclo de conciertos en los distritos. En el caso de la lírica, este acuerdo refuerza la colaboración que se venía manteniendo para el proyecto desde hace años.

Fundación Unicaja también continuará patrocinando exposiciones del Museo Carmen Thyssen y como novedad será patrocinadora de las del Centre Pompidou. Y seguirá respaldando la celebración de La Noche en Blanco, la gran cita de la cultura participativa. Además, el acuerdo contempla una actuación para poner en valor el monumento más visitado de la capital: un proyecto de iluminación nocturna de la Alcazaba.

El segundo acuerdo al que ha dado luz verde la junta de gobierno local ha sido el convenio con Fundación "la Caixa" para participar en la organización de diversas actividades del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, Teatro Cervantes de Málaga e iniciativas audiovisuales S.A. y Fundación Palacio Villalón para 2026. La entidad aportará la cantidad de 600.000 euros para el desarrollo de diversas actividades culturales.