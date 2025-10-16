La Junta impulsa la rehabilitación de 600 viviendas en Benalmádena (Málaga) con una inversión de nueve millones

La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, en comisión parlamentaria. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Oct. (EUROA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha señalado este jueves el impulso del Gobierno andaluz a la rehabilitación de 600 viviendas en la localidad de Benalmádena (Málaga), a cuyo Ayuntamiento ha puesto "como ejemplo de saber aprovechar las ventajas del Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por la Junta de Andalucía".

Así lo ha dicho Díaz en comisión parlamentaria en respuesta a una pregunta del diputado andaluz de Vox por Málaga Antonio Sevilla sobre el proyecto para la construcción en concreto de 220 viviendas de protección oficial en dicha localidad.

En su intervención, la consejera ha señalado "la firme apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por rehabilitar viviendas para reducir las emisiones y generar ahorro económico a las familias".

Ha detallado que en Benalmádena se están ejecutando actuaciones de rehabilitación energética en cuatro edificios "emblemáticos gracias al impulso y a la gestión rigurosa que desde el Gobierno andaluz se está realizando" dentro del Plan Ecovivienda, el mecanismo ideado para la gestión de los fondos europeos Next Generation en materia de vivienda en Andalucía.

Ha precisado que en el edificio Europark, con 120 viviendas, se ha concedido una subvención de 2,3 millones de euros para unas obras que superan el 70% de su ejecución. Igualmente, en el edificio Maite, se han movilizado más de 5,1 millones para su rehabilitación energética integral.

Ocurre igual, ha apuntado, en el edificio Canaima, con más de 260.000 euros; y el edificio Carola III, donde se combinan trabajos de eficiencia energética con adaptación funcional por más de 260.000 euros.

"Es otra muestra más de cómo el Gobierno de Juanma Moreno está devolviendo dignidad a barrios que durante años fueron ignorados", ha precisado y ha recordado otras actuaciones en materia de vivienda como el Área de Regeneración y Renovación Urbana de Arroyo de la Miel, donde "con una subvención de más de 500.000 euros, se están rehabilitando 54 viviendas que presentaban deficiencias estructurales, energéticas y de accesibilidad".

Asimismo, figura la rehabilitación de otras 80 viviendas acogidas a la línea 4 del Plan Ecovivienda. "Casi nueve millones de euros para transformar 598 viviendas", ha incidido la consejera, quien ha recalcado que "el Gobierno de Juanma Moreno gestiona, financia y transforma, aportando soluciones reales a la situación actual de la vivienda".

El diputado andaluz de Vox por Málaga le ha preguntado en concreto sobre el anuncio del Ayuntamiento "de la adquisición de unos terrenos en la zona de Rocas Blancas por un valor de cinco millones de euros, con la intención de construir hasta 290 viviendas públicas destinadas a jóvenes y personas con necesidades especiales" y ha lamentado "la falta de transparencia" por parte del Consistorio.

Así, Sevilla ha dicho que "es una buena noticia, en principio, que desde Vox apoyamos", pero ha lamentado que "nos encontramos con que no hay transparencia alguna por parte del PP en el Consistorio". En este sentido, ha explicado que el concejal de Vox en Benalmádena "lleva tiempo intentando obtener información concreta y desde el Ayuntamiento no se ofrece ningún documento, ninguna respuesta clara".

"Queremos saber si la Junta de Andalucía tiene constancia oficial de este proyecto, si el Ayuntamiento ha solicitado la calificación de vivienda de protección oficial o ha remitido documentación a esta consejería", ha indicado Sevilla, quien ha expresado "un aspecto especialmente preocupante" como es la ubicación, ya que "la parcela se encuentra fuera de todo circuito de servicio".

Por eso, ha señalado que desde Vox se preguntan "si es el lugar más adecuado para levantar unas viviendas sociales destinadas a jóvenes o colectivos vulnerables" y ha cuestionado a la consejera si su departamento "tiene constancia de la construcción de estas viviendas de protección oficial en Benalmádena, si ha iniciado algún expediente en la Junta sobre este proyecto y qué valoración hace sobre la idoneidad de la ubicación".

Al respecto, la consejera ha puesto al Ayuntamiento de Benalmádena como ejemplo "de saber aprovechar las ventajas del Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda" aprobado por la Junta de Andalucía y ha destacado que, gracias a su adhesión en pleno, "ha conseguido incrementar la edificabilidad de una parcela para uso residencial para acoger 220 viviendas protegidas, 30 más de las inicialmente".