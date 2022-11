Junta insta al Consistorio de Vélez a hacer "cuanto antes" el estudio sobre colegio José Luis Villar Palasí para actuar

SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha instado al Ayuntamiento de la localidad malagueña de Vélez-Málaga a presentar "cuanto antes" el estudio previo sobre el colegio José Luis Villar Palasí, afectado por grietas, con el fin de poder actuar y realizar las obras necesarias.

Así ha respondido Del Pozo a la pregunta formulada en el Parlamento andaluz por la diputada del grupo Por Andalucía, Alejandra Durán, quien ha asegurado que "hace años que la situación es muy delicada", pero ahora "se ha visto agravada por el incremento de las grietas", lamentando el "abandono" de la Junta e instando a que informara de los plazos para actuar en el edificio.

Del Pozo ha asegurado que "la manera más rápida para intervenir y actuar en dicho centro es contar cuando antes con el estudio patológico", por lo que ha dicho que "la Delegación Territorial de Málaga ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento para que realice ese estudio cuando antes".

"En cuanto se tenga el estudio previo que tiene que hacer el Ayuntamiento procederemos a las actuaciones que sean pertinentes", ha dicho la consejera, quien ha explicado que primero "es necesario delimitar el estado real de las instalaciones, sus causas y poder actuar en consecuencia para dar una solución a los alumnos y toda la comunidad educativa".

"No se puede dar un plazo si no sabemos el alcance de la actuación y para eso necesitamos previamente el estudio que tiene que hacer el Ayuntamiento porque hay que respetar las competencias municipales", ha incidido, apuntando que al Consistorio le corresponde "también el mantenimiento de las instalaciones del centro".

La consejera ha rechazado que haya habido abandono por parte de la consejería, apuntando que el traslado y el proceso de reubicación se ha realizado "en menos de dos semanas". "Usted no cree que eso no es actuar con rapidez y con responsabilidad", le ha preguntado, insistiendo en que "aquí no se hacen las obras sin estudio ni proyecto, sino con seriedad".

Así, ha especificado que "con responsabilidad, en coordinación también con la comunidad educativa", se ha reubicado a todos los alumnos y se están terminando de establecer todos los servicios complementarios.

Duran ha indicado que el desalojo del colegio "ha supuesto un perjuicio tanto a las familias como los alumnos" y ha lamentado que "de las posibles soluciones que había, debido a la falta de previsión, se ha dado la peor posible en lo que sin duda es un abandono de estas familias".

"No nos gustaría pensar que esta dilatación y falta de previsión obedezca a que aprovechen la oportunidad para cerrar un colegio público más, lo que no sería de extrañar", ha dicho la diputada, que ha pedido "máxima premura y celeridad en los plazos".