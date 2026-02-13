Junta pide "trabajar con urgencia" para recuperar turismo de "golpe muy serio" de Adamuz: "Que venga el ministro Puente"

La consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, este viernes en declaraciones a los medios en Coín (Málaga). - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

COÍN (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha reclamado este viernes "trabajar con urgencia" para que Andalucía recupere su conexión ferroviaria con Madrid y el resto del país tras el parón que ha impuesto el accidente de Adamuz (Córdoba).

En declaraciones a los medios de comunicación en Coín (Málaga) tras reunirse con su alcalde, Francisco Javier Santos, ha advertido que ese accidente ferroviario "se está convirtiendo y se puede convertir en un golpe muy serio al turismo".

Con esta premisa ha instado al Gobierno a que de igual forma que hizo con el problema de las Cercanías (Rodalíes) de Cataluña con un desplazamiento sobre el terreno de un secretario de Estado en el caso de Andalucía "le pedimos a la vicepresidenta del Gobierno, a la señora Montero que se traiga al ministro Puente".

"No pasa nada si viene el ministro y le da solución a un problema tan importante que tenemos aquí en Andalucía", ha sostenido la consejera y portavoz del Gobierno andaluz.

España ha reclamado que "debemos anticiparnos" ya que ha esgrimido en este sentido que "estamos a las puertas de una Semana Santa".

Ha sostenido que tras el accidente de Adamuz "estamos aislados, incomunicados", para subrayar entonces que no se trata de "un simple trastorno" para las personas que tengan que desplazarse a Madrid o a otras partes de España.

Ha señalado entonces la repercusión de esa incomunicación por tren en el turismo, actividad sobre la que ha recordado "de la que tanto dependemos", situación que ha llevado al Gobierno andaluz a ponerse "ya en contacto no solo con el sector turístico, sino con la actividad económica en general".

"Andalucía no puede estar incomunicada, Andalucía no puede estar aislada permanentemente y necesitamos una fecha cierta para ese restablecimiento de conexiones ferroviarias", ha reclamado la consejera y portavoz.

Como añadido al problema económico ha planteado España que "también es necesario conocer la verdad, conocer qué pasó", y que de esa forma "se adopten las medidas necesarias para que no vuelva a producirse nunca jamás".

La consejera y portavoz ha recordado que el miércoles, día 18, "se cumplirá lamentablemente ya un mes del terrible accidente de Adamuz" y que desde entonces los mensajes que ha ofrecido el Gobierno para la recuperación de la actividad ferroviaria entre Andalucía y Madrid ha pasado de "un arreglo por diez días" al primer mes de aniversario de la catástrofe que le costó la vida a 46 personas.

"Tenemos ciudades como Málaga, Sevilla,, que están sufriendo los efectos de la incomunicación", ha remachado su reflexión en este sentido.