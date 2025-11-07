La Junta y Trivu impulsan 'Aquí hay talento Andalucía' cuya primera edición se celebrará el 14 de noviembre en Málaga

El acto de presentación ha contado con la participación de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y del CEO y fundador de Trivu, Pablo González Ruiz de la Torre - JUNTA

MÁLAGA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta y Trivu celebrarán en Málaga el próximo 14 de noviembre la primera edición de 'Aquí hay talento Andalucía', una iniciativa que nace con el propósito de convertir a Andalucía en el mejor ecosistema posible para el talento.

El acto de presentación ha contado con la participación de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y del CEO y fundador de Trivu, Pablo González Ruiz de la Torre, quienes han coincidido en subrayar la importancia de apostar por el talento en Andalucía como indiscutible motor de progreso.

'Aquí hay talento Andalucía' aspira a consolidarse como el gran "Davos" del talento en la región, un punto de encuentro que nace con el propósito de activar, conectar y poner en valor el potencial de las personas y organizaciones que impulsan la mejor versión de Andalucía.

Durante la presentación, la consejera ha subrayado que "este foro, inédito hasta ahora en nuestra comunidad, está llamado a convertirse en una cita anual imprescindible porque va a permitir escuchar y conectar a referentes del momento, que van a tener la generosidad de compartir en público sus experiencias de éxito".

Del mismo modo, ha añadido que servirá "para canalizar el talento, la creatividad y la vocación emprendedora de todas esas iniciativas empresariales que están protagonizando el proceso de transformación económica de Andalucía".

Blanco ha augurado que esta iniciativa irá incluso más allá al "abrir debates sobre cuestiones clave para el mercado laboral de Andalucía y el crecimiento del tejido productivo", entre las que ha citado la necesidad de continuar mejorando la cualifficación del capital humano o resolver el fenómeno de las vacantes profesionales que quedan sin cubrir.

Por su parte, el fundador de Tribu ha destacado que "el momento es ahora, cuando, ante un contexto de tanta incertidumbre, lo único que podemos tener claro es que el talento en Andalucía es nuestro mayor aliado para conseguir lo aparentemente imposible. Sólo si trabajamos unidos podremos ser imparables".

Ha subrayado además que "con 'Aquí hay talento Andalucía' queremos activar, conectar y potenciar el talento que ya vive en nuestra región, demostrando que Andalucía tiene todo lo necesario para liderar el futuro: creatividad, compromiso, innovación y una enorme capacidad para generar oportunidades. Este es el punto de partida de un movimiento que busca inspirar a toda una sociedad a creer en su propio potencial y a escribir, juntos, el mejor capítulo de nuestra historia".

El encuentro, que se celebrará en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, reunirá a líderes y referentes del ámbito institucional, empresarial, educativo y social para reflexionar sobre los retos y oportunidades del talento en Andalucía en un mundo en constante transformación.

Esta iniciativa sociedad, impulsada por Trivu en colaboración con la Junta de Andalucía, busca movilizar a los principales líderes y referentes empresariales, institucionales, educativos, sociales y culturales de la región. Cuenta, además, con el apoyo de destacadas organizaciones como Moeve, Persán, Atlantic Copper, Davante, Fujitsu, Grupo UAX, Cajamar, Montosa y Clear Channel, unidas por el propósito común de construir una nueva visión de futuro para la región, basada en el talento como motor del progreso.

Entre los participantes destacados se prevé la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez; así como líderes empresariales como Juan Marín, presidente del CES de Andalucía; Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu; Concha Yoldi, presidenta de Persán; y Macarena Gutiérrez, CEO de Atlantic Copper, entre otros.