La Junta valora que está dando "muestras importantes" del compromiso y apuesta por la mejora de la sanidad en Málaga

Publicado 21/06/2018 22:59:11 CET

MÁLAGA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Málaga ha afirmado este jueves que la administración está dando "muestras muy importantes de su compromiso y apuesta" por "la mejora" de la sanidad, después de que este jueves los malagueños salieran a la calle para exigir una "sanidad diga".

En este sentido, y a través de un comunicado, han incidido en que muestra de ello es la planificación de la atención sanitaria en verano en la provincia de Málaga, que incluye, según han recordado, la contratación de 3.700 personas y será el verano que más profesionales se contraten en la sanidad pública malagueña, lo que supondrá una inversión de 25,2 millones de euros.

Es más, han hecho hincapié desde la Junta en que "prácticamente la cuarta parte del dinero destinado al refuerzo del plan de verano en la comunidad autónoma se dedica a Málaga". Este presupuesto supone más de un dos por ciento de incremento con respecto al año anterior, "superando nuevamente las cifras históricas de contratación para el Plan de Verano". Andalucía es uno de los servicios regionales de salud que más empleo genera en estos meses a nivel estatal, han defendido.

Así, han señalado que este verano se prevé dar respuesta a más de 943.000 actos sanitarios en los centros de la sanidad pública malagueña. Además, en los hospitales públicos, se registrarán más de 14.900 intervenciones quirúrgicas --de las que 4.900 serán programadas--, "garantizando y priorizando los procesos urgentes y oncológicos, con una planificación adecuada de los períodos vacacionales de los profesionales de los bloques quirúrgicos y de las unidades de pruebas funcionales, diagnósticas y radiológicas, y garantizando las consultas externas".

También en el comunicado han apuntado que se atenderán más de 455.000 consultas de especialidades y más de 472.700 pruebas diagnósticas, según la previsión realizada en función de las asistencias que se realizaron el pasado año.

INVERSIONES

Por otro lado, han afirmado desde la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales que otra muestra "clara" de la apuesta del Gobierno andaluz por la sanidad pública malagueña es el nuevo Hospital de Málaga, cuya licitación se realizará a finales de este año.

Al respecto, han reiterado que este proyecto "es una prioridad" para la Junta, además de que "es un proyecto de ciudad y un proyecto participativo en el que se ha trabajado bajo la coordinación de un grupo de expertos designado por la Consejería de Salud para proponer el mejor modelo sanitario para la ciudad de Málaga".

En concreto, han participado más de 350 profesionales del sistema sanitario público malagueño, además de una amplia participación ciudadana, llegando hasta 450 personas procedentes de diferentes colectivos, instituciones agrupaciones y asociaciones de pacientes.

No obstante, mientras tanto, han continuado, "la Consejería sigue realizando importantes inversiones e incrementado su capacidad asistencial y diagnóstica en la provincia".

En este punto, han recordado que en el último año, el Servicio Andaluz de Salud ha adquirido cinco resonancias magnéticas, con una inversión de 7,5 millones de euros acercando esta prestación a los ciudadanos de Ronda, Axarquía y próximamente a los de Guadalhorce.

Asimismo, han agregado, la Junta ha puesto en marcha la Unidad de Atención al Ictus, una mejora que ha duplicado su capacidad convirtiéndola en la de mayor tamaño de Andalucía y donde se atienden los accidentes cerebro-vasculares en fase aguda; ha puesto en funcionamiento el Laboratorio de Medicina Ocular, referente para Andalucía Oriental, y que permite abordar nuevos retos en el trasplante de córneas, mejorar la calidad del implante y tratar a mayor número de enfermos con las técnicas quirúrgicas más avanzadas; y el Hospital Costa del Sol concluye este viernes la renovación del mobiliario de todas sus habitaciones, con una inversión de 1,3 millones de euros.

También, entre otras actuaciones, el Hospital Regional ha iniciado las obras para la instalación de una segunda Sala de Hemodinámica que, junto a la existente, permitirá próximamente realizar alrededor de 4.000 procedimientos anuales, incluyendo cateterismos diagnósticos y terapéuticos, lo que supone un 40 por ciento más de las pruebas que se hacían hasta ahora, entre otras mejoras.

ATENCIÓN PRIMARIA

En cuanto a atención primaria, y enmarcado en la Estrategia de Renovación que impulsa la Consejería de Salud, han señalado que el SAS instalará 13 ecógrafos, cinco equipos de radiología digital y seis retinógrafos en 24 centros de salud de la provincia, por un importe de cerca de 900.000 euros. Además, el pasado año destinó 307.000 euros a obras de reforma y actuaciones para mejorar la accesibilidad en un total de 16 centros de atención primaria de la provincia.

Por otro lado, han hecho hincapié en que el sistema sanitario público malagueño "es referente a nivel nacional". No en vano, el Hospital Costa del Sol ha recibido este año el Premio Nacional 'Best in Class' en la categoría de 'Mejor Hospital' 2017, quedando además finalista el Hospital de Antequera. Asimismo, las áreas clínicas de Cardiología, Dermatología, Neumología y Medicina Interna del Costa del Sol también han sido galardonadas con un diploma que las acredita como finalistas en la categoría de 'Mejor Especialidad' en España.

También desde la Junta han asegurado que dan respuesta a más de 16 millones de actos sanitarios en la provincia "y en los años de crisis se ha mantenido la universalidad de la asistencia sanitaria, blindando la sanidad pública y protegiendo a los colectivos más vulnerables".

Para ello, han agregado, "la Junta dedica uno de cada tres euros a la salud de los andaluces y andaluzas. Son más de 9.800 millones de euros el presupuesto sanitario actual, casi el 30 por ciento de presupuesto del Ejecutivo andaluz".

Al respecto, han insistido en que la sanidad pública andaluza cuenta con cerca de 100.000 profesionales sanitarios que dan una respuesta adecuada a las necesidades sanitarias de los andaluces "y a los que hay que agradecer su compromiso y trabajo diarios".

Por último, han afirmado que la Consejería de Salud "dedica todos los esfuerzos para que los profesionales recuperen sus derechos y actualmente tiene en marcha la mayor oferta pública de empleo de todo el país, con cerca de 29.000 plazas", han concluido.