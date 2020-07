Juventudes Socialistas critica el "recorte" de 3,72 millones de la Junta para los planes de empleo joven en Málaga

MÁLAGA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) en Málaga, Ana Villarejo, ha criticado este viernes el "recorte" de 3,72 millones de euros del Gobierno andaluz para planes de empleo joven en la provincia, ya que se recibirán 11,6 millones en 2020 correspondientes al Plan AIRE, "el 24 por ciento menos, cuando, con un gobierno socialista, se recibieron 15,3 millones en 2018".

Villarejo, que ha comparecido en rueda de prensa junto al secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y al secretario general de JSA, Alejandro Moyano, ha denunciado que "el Gobierno de PP y Cs con el apoyo de Vox golpean de nuevo a la juventud andaluza y malagueña; rara es la semana en la que no nos encontramos un tijeretazo para hacer daño a la población joven de la región", ha dicho.

En este punto, ha aludido al "recorte" en 135 millones de euros que el Ejecutivo dirigido por Juanma Moreno ha llevado a cabo en la financiación de las universidades públicas andaluzas, "afectando a más de 200.000 universitarios, o el descenso de un millón de euros para el Instituto Andaluz de la Juventud, haciendo que decenas de ayuntamientos de la provincia se queden sin fondos para proyectos".

"A la derecha no le interesa en absoluto la crisis que estamos atravesando y en la que cientos de jóvenes de la provincia se han quedado sin empleo. Los planes de empleo para jóvenes son no solo son importantes, sino que son imprescindibles, no nos sorprende la gestión del PP, incumplen con lo que dijeron en campaña como el bono de transporte para los menores de 30 años y están recortando en el futuro de la juventud andaluza", ha concluido.

Por su parte, Ruiz Espejo ha detallado que ese recorte de fondos "afectará especialmente a las comarcas del Guadalhorce, con un 45 por ciento menos de fondos para empleo joven y a la de Antequera, con un 41 por ciento menos". "Entre los municipios más perjudicados, está Cortes de la Frontera con un 72 por ciento menos, Colmenar con un 68 por ciento menos, Almogía con un 67 por ciento menos, Pizarra con un 55 por ciento menos o Algarrobo con un 49 por ciento menos", ha criticado.

"La puesta en marcha del plan AIRE no ha tenido en cuenta las consecuencias derivadas del COVID-19 en el punto de vista laboral, social y económico, son planes que ya estaban previstos en los presupuestos cuando las condiciones económicas son más complicadas que en 2018", ha reiterado Ruiz Espejo.

En este punto, ha aludido a los datos del paro conocidos del mes de junio, "con 51.000 parados más que hace un año, un 38 por ciento más en la provincia, con estos números se ha presentado un plan de empleo que recorta en 113 millones en Andalucía y más de 14 millones en la provincia, el 34 por ciento". Por ello, ha insistido en un "esfuerzo mayor por parte del Gobierno de PP y Cs para responder a las necesidades de los andaluces y andaluzas, especialmente para empleo joven".

"No puede ser que, cuando se incrementan las cifras de desempleo, el gobierno de PP y Cs baje las cifras destinadas a crear empleo, por eso desde el PSOE de Málaga pedimos que haya un gesto para que los ayuntamientos puedan tener mecanismos y medidas para ayudar a la población joven, que está perdiendo el empleo o que lo ha perdido en estos meses", ha afirmado.

Por último, Alejandro Moyano ha insistido en que "el plan de empleo de las derechas de Andalucía, el plan AIRE, realmente se llamaría plan 'humo'". "Es el primer plan de Moreno Bonilla en dos años, no solo llega tarde sino que llega con una financiación mucho menor de la que se podría uno imaginar, en 2018 se invertían más de 100 millones de euros más con un gobierno socialista y ahora no se entiende que haya un plan con recortes tan severos", ha opinado.

A su juicio, el Ejecutivo andaluz debería incrementar la inversión al menos como se hacía en 2018: "Sería lo mínimo que deberían hacer, hace falta un impulso para generar empleo entre la población joven andaluza, que lo está pasando verdaderamente mal. Estamos ante un plan de empleo irrisorio en términos económicos que no va a conseguir que los jóvenes accedan al mercado laboral en unas circunstancias complejas como las actuales".