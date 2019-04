Un juzgado de Málaga da la razón a Podemos sobre las primarias en Andalucía de noviembre de 2016

Publicado 09/04/2019 15:33:22 CET

El Juzgado de Primera Instancia número 17 de Málaga ha desestimado la demanda presentada por ediles de Costa del Sol Sí Puede (CSSP) en la que pedían la nulidad del proceso de primarias en Podemos Andalucía en 2016, del que salió la dirección encabezada por Teresa Rodríguez.

Así se recoge en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press y que no es firme, en la que se absuelve a la parte demandada, es decir, la formación morada, de la demanda interpuesta en su contra.

En la demanda se señalaba que ese proceso de elección interna se convocó "sin la existencia" de una Comisión de Garantías Democráticas (CGD) en Andalucía que velara por la transparencia y fiscalizara; añadiendo que el órgano que las convocó carece de competencias. También se aludía a supuestas "situaciones de coacciones y acoso" a ciertos afiliados, pidiendo que se declarara la vulneración de derechos fundamentales.

Por contra, el partido se opuso a esta demanda, considerando "totalmente falso que no haya existido un órgano que garantizara la transparencia de dichas elecciones y el respeto a los principios de participación democrática", señalando que había una comisión estatal encargada de eso en ausencia de la andaluza. La Fiscalía instó igualmente una sentencia absolutoria.

Ahora, el magistrado considera que la acción ejercitada por los ediles "estaría caducada" en cuanto al argumento de la falta de competencia del órgano que convocó el proceso de primarias, al haberse presentado la demanda una vez pasado el plazo establecido, precisando que lo que se alega en este caso es una vulneración de los estatutos.

Pero, entiende también que hay que desestimar la demanda cuando se alega que hubo una vulneración legal por no haber una comisión andaluza de garantías, explicando que, como señaló el representante del partido en el juicio, el órgano estatal tiene la función de hacer las veces de las comisiones territoriales cuando estas no existan, como así ocurrió.

En lo relativo a las supuestas situaciones de coacciones, el magistrado desestima "de plano" este aspecto de la demanda, al considerar que el procedimiento "no puede ir más allá y no puede ser una especie de causa general en la que los actores denuncien determinados hechos que afectan a una pluralidad de personas que no son demandantes".