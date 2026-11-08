Juzgan en Málaga a 48 acusados por narcotráfico a través de embarcaciones de recreo y dobles fondos en coches

Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar a 48 personas acusadas de supuestamente formar parte, de una u otra forma, de una organización, vinculada a la provincia de Málaga, que estaría presuntamente dedicada a introducir en España hachís mediante embarcaciones de recreo a nombre de testaferros, embarcaciones de alta velocidad y vehículos con dobles fondos.

Según las conclusiones provisionales del fiscal, las investigaciones fueron llevadas a cabo por el grupo EDOA de la Guardia Civil en Málaga sobre esta supuesta red que "no solo dispone de una gran capacidad económica, sino también de una alta especialización", ya que utilizaban telefonía encriptada para llevar a cabo las supuestas actividades ilícitas.

Asimismo, contaba presuntamente con una estructura, de forma que el liderazgo de la organización estaba en dos hombres, uno de ellos declarado en rebeldía en esta causa; mientras que había otros dos que eran jefes intermedios y se encargaban de la gestión logística; y el resto estaban supuestamente vinculados a la titularidad de las embarcaciones, a los suministros de estas o a amarres.

Según las investigaciones, y recoge el escrito del ministerio público, al que ha tenido acceso Europa Press, utilizaban cuatro embarcaciones de recreo y otras cinco semirígidas, que, dice el fiscal, están consideradas prohibidas por la normativa y que eran coordinadas directamente por la cúpula para realizar alijos de hachís procedentes de Marruecos.

En cuanto a la introducción de sustancia en vehículos, esta acusación sostiene que la organización contaba supuestamente con dos procesados que se dedicaban "de manera habitual y casi en exclusiva" a la fabricación de "sofisticados" sistemas de dobles fondos, dice el fiscal, por lo que cobraban "precios fuera de mercado". En estos coches se ha intervenido droga, pero también importantes cantidades de dinero.

El escrito de calificación describe las operaciones interceptadas en la investigación que fueron desarrolladas tanto a través de las embarcaciones como con los vehículos y esos dobles fondos; y también precisa el supuesto grado de implicación y de participación de cada uno de los acusados, muchos de ellos con vínculos personales y familiares entre sí.

Se acusa por delitos contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia y extrema gravedad por empleo de embarcaciones, por delito continuado de contrabando y por tenencia ilícita de armas. Las penas solicitadas van desde los 18 años y medio de cárcel que se pide para uno de los principales acusados y los nueve años de prisión para los que menos se pide.

El juicio está previsto que se celebre desde este lunes y a lo largo de este mes de noviembre y algunos días de diciembre en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.