Juzgan a seis hombres por traer a otro desde Inglaterra a Fuengirola, donde lo mantuvieron secuestrado y agredieron

Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Málaga acusa a seis hombres, supuestamente pertenecientes a un grupo criminal, por traer a otro desde Inglaterra hasta la Costa del Sol, donde presuntamente lo mantuvieron secuestrado y agredieron por no responder a lo que estos procesados querían saber.

Según consta en las conclusiones iniciales del ministerio público, los acusados, debido a un problema anterior entre ellos y la víctima sucedido en el extranjero, supuestamente "se concertaron de manera coordinada con la finalidad de traer a España para retener en contra de su voluntad y lesionarle".

Los hechos tuvieron lugar en mayo de 2023. El día 10, dice el fiscal en su escrito inicial, al que ha tenido acceso Europa Press, el perjudicado llegó a Málaga en un vuelo procedente de Birminghan, acompañado por uno de los acusados, mientras que otro los recogió en el aeropuerto.

Así, relata la acusación pública en sus conclusiones provisionales, los tres se desplazaron hasta Fuengirola, al domicilio de otro de los procesados, donde les esperaban este y el resto de acusados, junto a dos ciudadanos británicos que no se han podido identificar.

Tras beber unas copas, supuestamente, el dueño de la casa habría comenzado a golpearle por la espalda, para acto seguido decir a otro acusado que "lo atase de pies y manos", golpeándole estos y otro, mientras un cuarto limpiaba la sangre del suelo y otros dos se fueron sin participar en la agresión, siempre según el fiscal.

"Como quiera que no respondía a lo que querían saber los acusados presentes en el domicilio", señala la acusación pública, supuestamente, los procesados deciden encapucharlo y amordazarlo con cinta americana y bajarlo para meterlo en un vehículo y trasladarlo a una zona boscosa.

Así, en esa zona, uno de los acusados y los dos hombres no identificados lo vuelven a agredir "con cuchilladas y con una tenaza en los dedos, con la finalidad de obtener respuestas a una serie de preguntas que querían resolver y que al parecer no contestó", siendo finalmente abandonado allí, tras robarle un ropa y enseres.

La víctima fue localizada por un ciudadano que dio aviso a la Policía Local de Fuengirola. Según los informes forenses, el perjudicado presentaba heridas en las dos manos, así como en ambos pies, contusiones y hematomas; por lo que tuvo que ser ingresado en un hospital e intervenido de uno de los dedos de la mano derecha.

Por estos hechos, la Fiscalía le acusa a todos los procesados por los delitos de detención ilegal y pertenencia a grupo criminal; mientras que a tres de ellos también les achaca los delitos de lesiones graves y robo con violencia. Por eso, solicita para tres acusados siete años de prisión y para los otros tres 17 años de cárcel.

La celebración de este juicio está fijada inicialmente por la Sección Tercera de Málaga para el próximo jueves, día 11. La Policía Nacional informó en su momento de estos hechos, que según esa investigación tenían su origen en una supuesta deuda por saldar algo más de tres millones de euros en relación con un robo de estupefacientes.

La víctima, un joven holandés, había trabajado para esa misma trama y fue conducido bajo coacciones, entre los días 8 y 9 de mayo, a Reino Unido para someterse a un detector de mentiras. Según la investigación, la prueba del polígrafo no fue concluyente, por lo que el perjudicado viajó a la Costa del Sol para entrevistarse con el líder de la red y ya en Fuengirola, fue sometido a una grave agresión.