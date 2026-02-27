El Kanka protagoniza el festival Terral de Málaga que también contará con el indie de The Pains of Being Pure at Heart

La edil de Cultura, Mariana Pineda; el director del Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar; representantes de Fundación 'la Caixa' y de CaixaBank; y el cantautor malagueño El Kanka, han presentado la nueva edición del festival veraniego Terral. - TEATRO CERVANTES

MÁLAGA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Kanka protagoniza el próximo festival Terral en el Teatro Cervantes de Málaga con el reto de los seis conciertos en los que presentará su recién publicado séptimo disco, 'La calma', una colección de diez nuevas canciones que entrelazan humor y cotidianidad. Ismael Serrano abrirá el 6 junio el festival de verano con su acústico 'Guitarra y voz', y el indie de los neoyorkinos The Pains of Being Pure at Heart cerrará el 28 del mismo mes una edición 2026 que combina canción de autor, rock independiente y flamenco sin fronteras. Los ya anunciados Santiago Auserón, el espectáculo Jerez, tierra de flamenco, Chano Domínguez con Antonio Reyes, Nacho Vegas, Rocío Márquez y Kiko Veneno completan la parrilla de Terral 2026, en el que colabora de nuevo la Fundación 'la Caixa'.

En cuanto a El Kanka, el cantautor malagueño ha acudido hoy al Teatro Cervantes para explicar, con su voz y su guitarra, de qué está formado La calma, un álbum inspirado en el folclore latinoamericano y en la música de raíz de nuestro país.

El Kanka ha tocado en acústico el tema 'Andalucía', un guiño al 28F, tras la rueda de prensa en la que la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda, y el director del Teatro Cervantes y gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, han desgranado la programación de Terral 2026. El responsable territorial de Fundación "la Caixa", Juan Carlos Barroso, y el director de Área de Negocio de CaixaBank, Enrique Sánchez, les acompañaron en el acto, que concluyó con Juan Gómez Canca estampando el perfil de su mano en el Museo de Huellas del teatro.

Pineda y Vigar recordaron que las entradas para ver estos seis conciertos de El Kanka programados en la segunda semana de junio estaban ya a la venta, así como los de Ismael Serrano, Santiago Auserón, Jerez, tierra de flamenco, Chano Domínguez con Antonio Reyes, Nacho Vegas, Rocío Márquez y Kiko Veneno.

Los tickets para la última incorporación al festival de verano, The Pains of Being Pure at Heart, estarán a disposición del público a partir de las 18.00 horas de este viernes. El grupo de Brooklyn vuelve este año a España en una gira en la que recuerdan su emblemático debut, un disco homónimo que en 2009 reverdecía los laureles del noise-pop.

CARTEL

Ismael Serrano abre Terral el 6 junio con un concierto en formato acústico lleno de poesía en el que invita al público a disfrutar del privilegio de escuchar un repaso de sus últimos temas y de sus éxitos de siempre. Canciones que sin duda son himnos que nos recuerdan aquel tiempo efervescente en el que nos sentimos intensamente vivos y el futuro era nuestro. Porque, como recuerda el vallecano, "la vida sin música es un etcétera, un aburrido inventario de anécdotas en blanco y negro, un viaje en barco con marejada y en un camarote sin vistas al exterior. La música nos rescata y el empeño del cantautor es encontrar esa canción que ha de convertirse en compañera de nuestra vida".

A Ismael le seguirá El Kanka con los seis conciertos de presentación de La calma, apuntados en el calendario el 8, 9, 10, 12, 13 y 14 de junio. Con los adelantos de las canciones 'La calma', 'La apuesta' y 'Pensando en ti' ya se atisbaba por dónde iba a transitar el séptimo trabajo de El Kanka. El malagueño fusiona en sus diez nuevos temas folclore latinoamericano con música de raíz de nuestro país, y escribe para ellos unas letras en las que lo cotidiano se convierte en canción, y que rebosan humor, ironía y poesía.

Por otro lado, en su nuevo proyecto, 'La Academia Nocturna', Santiago Auserón reelabora en directo algunas de las mejores canciones de su trayectoria (Radio Futura, Juan Perro) y estrena otras acompañado por un grupo de músicos de altura que saben crear atmósferas de gran riqueza sonora y conectar con el público. El rhythm & blues, el jazz, el rock y el soul se funden en La Academia Nocturna con los sones caribeños y con la tradición lírica española más brillante. Junto a su banda, Auserón subirá a las tablas del Cervantes el 21 de junio.

La tercera apuesta de Terral 26 es el estreno, el 22 de junio, del espectáculo 'Jerez, tierra de flamenco'. Tía Juana 'la del Pipa', Enrique 'el Zambo', Jesús Méndez, Tomás Rubichi, Rafael 'el Zambo' y Pedro Montoya 'Chanquita' al cante; Curro Carrasco Soto y Pepe del Morao al toque; Fernando Jiménez al baile, y Cantarote y Manuel Salado a las palmas componen el elenco de este espectáculo, un viaje a través de la emoción que transporta al escenario del teatro municipal malagueño el espíritu y el arte de Jerez, tierra de flamenco por antonomasia.

La mirada a la música flamenca facturada en Cádiz continuará el día siguiente con la alianza entre el pianista gaditano Chano Domínguez y el cantaor de Chiclana de la Frontera Antonio Reyes (martes 23 de junio). El encuentro de Chano y Antonio es el de dos grandes referentes del arte jondo. Nace del diálogo profundo entre la tradición y la contemporaneidad, entre la raíz profunda de la provincia de Cádiz y la libertad expresiva del jazz. El dúo ofrece un repertorio ecléctico que respeta la esencia de los palos flamencos gaditanos, enriquecido por los arreglos jazzísticos.

Nacho Vegas presentará 'Vidas semipreciosas', su nuevo álbum, el 24 de junio. En su nueva gira, el asturiano lleva al directo tanto los nuevos temas del disco como algunos de los más emblemáticos de distintas etapas de su cancionero. A punto de cumplir 25 años de trayectoria, Vegas vuelve a hacer lo que mejor sabe en su noveno disco de estudio: tender puentes entre lo íntimo y lo colectivo, entre lo poético y lo político. Y lo plasma con un disco con mayoría de composiciones propias pero también con alusiones al folk combativo colombiano, a los estándares de la canción de autor vasca o a la tradición musical cantábrica con sustancia revolucionaria.

El flamenco más avanzado recupera el protagonismo en Terral con el regreso de Rocío Márquez a Málaga (25 junio). La cantaora onubense estará acompañada en 'Himno vertical' por el guitarrista Pedro Rojas Ogáyar, también compositor junto a ella de un espectáculo que está conducido por las letras de la propia Márquez con la colaboración de Carmen Camacho y armado por la dramaturgia y dirección de escena de Fran Torres. El réquiem, tradicionalmente un canto de despedida, una misa que rinde tributo a los muertos, se convierte en Himno vertical en una obra que honra no solo el final, sino también el comienzo, el fluir y la transformación.

Kiko Veneno, maestro de las canciones, vuelve a la carretera en este año 2026. Disco nuevo, gira nueva. Nuevo proyecto y nuevas sorpresas que podrán verse en el Teatro Cervantes el 26 de junio. Compositor inclasificable, conocedor de la tradición, pero sin miedo a la vanguardia, abrió senda en el flamenco-rock con el seminal Veneno (1977) y participó en el no menos influyente La leyenda del tiempo (1979), la gran ruptura estilística de Camarón. En los 90 firmó dos álbumes que forman parte de la banda sonora de una generación, Échate un cantecito (1992) y Está muy bien eso del cariño (1995), tras los que no ha dejado de despachar estupendos discos y de recibir homenajes y premios.

Por último, The Pains of Being Pure at Heart vuelven a la carretera tras agotar las entradas de su anterior gira, en la que conmemoraban el 15 aniversario de su disco de debut. En este nuevo recorrido, que para en Málaga el 28 de junio, la banda de Brooklyn volverá a reclamar la vigencia de su primer album con una formación en la que permanecen tres de los cuatro integrantes originales, Kip Berman (voz/guitarra), Peggy Wang (teclados/voz) y Alex Naidus (bajo). La cita de cierre de Terral será una inmersión en ese sonido que a primeros del siglo XXI reverdecía el noise, el shoegaze y el pop agreste de los 80 y 90.