La karateca María Torres García, sobre la Medalla de Andalucía del Deporte: "Me enorgullece porque amo mi tierra"

Archivo - La karateca malagueña Maria Torres Garcia, Medalla de Andalucía del Deporte 2026. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MÁLAGA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La karateca malagueña María Torres García ha asegurado que "le enorgullece muchísimo" recibir la Medalla de Andalucía, que ha sido anunciada este miércoles tras el Consejo de Gobierno de la Junta y que le será entregada el próximo sábado, 28 de febrero.

La deportista, que recibe en la Medalla de Andalucía en la categoría de Deporte que también va a ostentar la futbolista sevillana Olga Carmona, ha destacado, en declaraciones a Europa Press, que es "defensora" de su tierra: "de Málaga y de Andalucía".

Cuestionada por lo que le supone recibir la Medalla de Andalucía, ha señalado: "Para mí es un orgullo, porque como yo siempre digo, yo siempre soy fiel defensora de mi tierra, de Málaga, Andalucía, y allá donde voy se me reconoce por ello".

"Entonces, que mi gente, en mi tierra, reconozca mi labor, pues me hace un sentimiento muy especial, me enorgullece muchísimo el poder obtener esta medalla", ha subrayado.

En cuanto a la labor de dar a conocer su tierra allá donde ha estado como competidora, María Torres explica: "Al final, la gente sabe en todo el mundo donde está Málaga y donde está Andalucía en el mundo del karate porque yo siempre hablo de ello, siempre hablo de mi tierra, siempre invito a la gente que venga aquí a Málaga y Andalucía. Entonces, me enorgullece, porque amo mi tierra, me encanta, y ojalá todo el mundo pudiera conocerla".

María Torres García lleva toda su vida ligada al karate. Es una deportista de alto nivel que compite en la modalidad de Kumite (+68 kilogramos) y una auténtica referencia a nivel nacional e internacional en su disciplina.

Esta malagueña acumula cuatro medallas mundiales y ha subido a lo alto del podio en tres torneos consecutivos, llevando consigo la bandera de Andalucía. Fue abanderada de la selección española en los Juegos Mundiales de Chengdu, en China en 2025.

El Consejo del Gobierno andaluz ha aprobado este miércoles las distinciones de la Medalla de Andalucía que se entregarán el próximo sábado, día de la comunidad autónoma, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, así como las de Hijos Predilectos.

Recibirán las distinciones la periodista Sandra Golpe y el catedrático y director de Ciberseguridad de Google, Bernardo Quintero (Medallas de Andalucía de las Humanidades y las Letras); el grupo de sevillanas Cantores de Híspalis (Medalla de Andalucía de las Artes); el matador de toros José Antonio Morante de la Puebla y la cantante Ana Mena (Medallas de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio); la futbolista Olga Carmona y la karateca María Torres (Medallas de Andalucía del Deporte).

También al pueblo de Adamuz (Medalla de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia); el fundador de Secuoya, Raúl Berdonés, y la CEO de Randstad, Ana Requena (Medallas de Andalucía de la Economía y la Empresa); las Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos y la informática Rosa María Rodríguez Domínguez (Medallas de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud); la modelo y presentadora Eva González y el CEO de Ingka Group (IKEA), Juvencio Maeztu (Medallas a la Proyección de Andalucía); y el consejero delegado de Iberhanse Corporate, Luis Bolaños (Medalla de Andalucía al Mérito Medioambiental).

A estas Medallas de Andalucía en sus distintas categorías, hay que sumar los nombramientos del cantante onubense Manuel Carrasco Galloso y de la actriz sevillana María de la Paz Campos Trigo, Paz Vega, con los títulos de Hijo Predilecto e Hija Predilecta de Andalucía.