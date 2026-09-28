'Largo viaje hacia la noche' de Eugene O'Neill llega al Teatro del Soho de Málaga el 9 de octubre con Carlos Hipólito

'Largo Viaje Hacia La Noche' En El Teatro Del Soho Caixabank En Málaga - TEATRO DEL SOHO CAIXABANK

MÁLAGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro del Soho Caixabank de Málaga acogerá el 9 y 10 de octubre una de las obras cumbre del teatro del siglo XX, 'Largo viaje hacia la noche', creada por el premio Nobel de Literatura y cuatro veces ganador del Premio Pulitzer, Eugene O'Neill. Esta versión, informa el Teatro del Soho a través de un comunicado, estará dirigida por el reconocido y premiado director de escena Ernesto Caballero, cuenta con un reparto encabezado por Carlos Hipólito, a quien acompañan Mapi Sagaseta, Álex Villazán y Nicolás Illoro.

El actor Carlos Hipólito vuelve 38 años después a interpretar el papel de Edmun, el hijo menor, papel que le otorgó el 'Premio Ricardo Calvo' de interpretación dramática. Una obra que fue referente en el Teatro Español en 1988. En esta ocasión, Hipólito se mete en la piel de James Tyrone, personaje que entonces interpretó Alberto Closas.

Desde su estreno en 1956, 'Largo viaje hacia la noche' ha cosechado éxitos por todo el mundo, entre ellos el Premio Tony a mejor obra y un Premio Pulitzer de Drama. Se trata de un texto autobiográfico en el que O'Neill disecciona con crudeza y compasión las heridas de su propia familia en una tragedia íntima y universal, donde la culpa, el amor y las heridas que nunca cicatrizan conviven en una misma habitación.

En palabras del director, Ernesto Caballero, "nuestra versión respeta el texto original, aunque prescinde de ciertas marcas locales. No pretendemos actualizarlo con un radical desplazamiento en el tiempo, sino resaltar que su conflicto permanece: persisten familias unidas por la inercia, sociedades aferradas a estructuras extenuadas, relatos que nos protegen de la intemperie del cambio".

"En cualquier caso, una pregunta sencilla ha sido la brújula que ha orientado nuestra travesía escénica: ¿qué ocurre cuando un grupo humano insiste en permanecer unido sin compartir un futuro?", ha concluido Caballero.

Las entradas están disponibles en la web del Teatro del Soho Caixabank, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.