En libertad el sacerdote de Toledo detenido en Torremolinos (Málaga) con drogas

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sacerdote de Toledo detenido en Torremolinos (Málaga) el pasado lunes, 22 de septiembre, en posesión de drogas, ha quedado en libertad provisional tras ordenarlo el Juzgado de Instrucción número 5 de dicha localidad.

Así lo han confirmado este miércoles fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quienes han confirmado que el hombre, que fue puesto a disposición judicial este pasado martes, se acogió a su derecho a no declarar y deberá comparecer en sede judicial cuantas veces sea convocado.

Según han indicado, está investigado por la presunta comisión de un delito de salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud, ya que, han apuntado, en su poder le fueron intervenidas varias pequeñas cantidades de diferentes sustancias que en su totalidad superaban la considerada para el autoconsumo.

La causa sigue su tramitación en este mismo juzgado, que se encontraba de guardia cuando se produjo la detención y la puesta a disposición judicial del investigado, y se encuentra pendiente del análisis de las sustancias intervenidas.

La Policía Nacional de Torremolinos detuvo a este hombre por su presunta responsabilidad en un delito contra la salud pública después de ser sorprendido la madrugada del 22 de septiembre con una decena de papelinas con diversas sustancias estupefacientes.

Al parecer, el cura había alquilado un apartamento vacacional en la localidad malagueña con varios jóvenes, donde habrían estado consumiendo sustancias estupefacientes, según la información adelantada por Diario 'SUR'. A altas horas de la noche, uno de los turistas comenzó a armar escándalo y hasta el lugar acudieron agentes de Policía Nacional que encontraron la sustancia.

Por su parte, el Arzobispado de Toledo confirmó la detención de este sacerdote de la Archidiócesis. En un comunicado enviado este pasado martes, el Arzobispado ha lamentado "profundamente" los hechos que han causado la detención, y ha reprobado "cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer" este sacerdote.

También expresaron su "plena confianza" en la justicia, y aunque considera que "la responsabilidad de los hechos corresponde al ámbito personal del detenido", y manifestaron su disposición a "colaborar" con ella.

Asimismo, declararon que el propio Arzobispado de Toledo ha abierto investigaciones y ha apartado cautelarmente al detenido del ejercicio del ministerio y de su oficio

Asimismo, la Diócesis de Málaga comunicó oficialmente que el clérigo "ha sido apartado cautelarmente del ejercicio del ministerio y de su oficio por el Arzobispado de Toledo".