Un local afectado por las llamas y humo y una persona herida en Ronda (Málaga) tras incendiarse una freidora

Un efectivo del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga interviene en el incendio en una cafetería en Ronda que se ha originado en una freidora. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida y un local de hostelería ha quedado afectado en su totalidad por el fuego y el humo que se ha originado tras incendiarse una freidora en el municipio malagueño de Ronda.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga los hechos han tenido lugar este miércoles por la mañana pasadas las 8.30 horas en la cafetería Dólar, en el número 119 de la calle Sevilla de la mencionada localidad.

El fuego, originado en una freidora, ha quedado extinguido por los efectivos de bomberos, que también han realizado labores de ventilación. El local ha resultado afectado en su totalidad por humo y fuego, así como otro establecimiento colindante por el calor. Una persona ha resultado herida sin necesidad de traslado.