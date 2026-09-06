Luis Piedrahita presenta su último show 'Apocalípticamente correcto' en el Teatro Felipe VI de Estepona (Málaga)

Cartel del espectáculo 'Apocalípticamente Correcto' de Luis Piedrahita. - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que el humorista Luis Piedrahita presentará el próximo sábado, 12 de septiembre, su espectáculo 'Apocalípticamente Correcto' en el Auditorio Felipe VI a las 21,00 horas.

En este monólogo sobre la libertad, el humorista ironiza sobre el horóscopo, "que es la prueba incontestable de que nuestro destino está escrito en las estrellas", y sobre las autocaravanas, "que es la prueba de que está escrito en los mapas de carreteras", ha afirmado en un comunicado del Ayuntamiento de Estepona.

En este monólogo, Piedrahita arremete con "la furia destructiva de un cachorro" contra temas como las anguilas eléctricas, la leche de soja, la lluvia o la libertad de expresión.

Las entradas se encuentran a la venta en la página web del Teatro Auditorio Felipe V de Estepona y en la taquilla del propio auditorio el día de la función, desde dos horas antes del inicio.