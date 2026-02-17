Luz verde a las convocatorias del Premio de Literatura Infantil Ciudad de Málaga y Concurso de Relatos Cortos

Archivo - Foto de recurso de libros - FUNDACIÓN UNICAJA - Archivo

MÁLAGA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local de Málaga ha aprobado las convocatorias del XVII Premio de Literatura Infantil 'Ciudad de Málaga' y del XXVIII Concurso de Relatos Cortos para centros de Educación Permanente 2026.

Se trata de dos iniciativas impulsadas por el Área de Educación que tienen como objetivo promover y difundir la creación literaria y potenciar la creatividad, así como fomentar el interés por la lectura.

Por un lado, la convocatoria del Premio de Literatura Infantil 'Ciudad de Málaga' tiene como objetivo principal contribuir a la educación de la población infantil, a través del fomento y difusión de actividades que potencien la lectura en edades tempranas y, al mismo tiempo, ofrecer a los autores y autoras la oportunidad de dar a conocer sus obras.

El Premio de Literatura Infantil 'Ciudad de Málaga' está dotado con 10.000 euros además de la publicación en la colección 'Libros Singulares' del Grupo Anaya. El anuncio de la convocatoria se hará próximamente en el Bopma, así como en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de Málaga y en la web del Área de Educación.

Por otro lado, en cuanto al Concurso de Relatos Cortos, podrá participar cualquier persona matriculada en los centros de Educación Permanente de toda la provincia de Málaga. Cada participante podrá presentar un solo relato cuyo tema será de libre elección. El relato deberá ser inédito, sin que haya sido premiado en cualquier otro concurso o esté pendiente del fallo de otros premios.

El importe destinado a estos premios asciende a 2.000 euros repartidos entre un primer premio de 700 euros, un segundo premio de 550 euros y el tercer premio de 450 euros. Además, se entregarán tres accésits de 100 euros cada uno. Asimismo, los relatos premiados serán publicados por el Ayuntamiento de Málaga.

El plazo de presentación de los relatos originales en los centros de Educación Permanente se abrirá una vez se publique la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

NUEVA ADHESIÓN AL PROYECTO CENTESIMAL

Por otro lado, la junta de gobierno local ha aprobado el convenio de colaboración con el hotel AC Málaga Palacio para que se sume al proyecto Centesimal (Centenas de edificios y sensores inteligentes en Málaga) cuyo objetivo es avanzar en la transformación digital de Málaga.

Con esta nueva incorporación, un total de 23 empresas y entidades se han adherido a este proyecto en el que trabajan el Ayuntamiento de Málaga y Red.es --entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial--.

El objetivo de este piloto es avanzar en la transformación digital de la ciudad mediante la dotación de sensores a más de 200 edificios e instalaciones significativas de la ciudad, tanto municipales como de otras instituciones y entidades, y la implantación de nodos IoT (Internet of Things), de modo que los datos procedentes de estos dispositivos (parámetros meteorológicos, de calidad del aire, de detección de incendios, de salud estructural de edificios, de calidad de agua, control de afluencia, etc.) permitan la adopción de decisiones y la planificación estratégica de la ciudad.

OFICINA MUNICIPAL DE OBJETOS PERDIDOS

Por otro lado, la junta de gobierno local también ha aprobado la renuncia al de uso de un local del IMV en calle Victoria que albergaba la Oficina Municipal de Objetos Perdidos, una vez que ésta se ha trasladado a las instalaciones de Servicios Operativos del Ayuntamiento situadas en camino de San Rafael 99, junto a la Empresa Municipal de Transporte.

La nueva oficina está en funcionamiento desde finales de junio. Esta nueva ubicación, a diferencia de la anterior, dispone de aparcamiento y, además, a estas dependencias también se puede acceder en transporte público a través de la línea 20 de la EMT, desde la Alameda Principal. Las nuevas instalaciones disponen de 60 metros cuadrados aproximadamente y cuentan con un espacio adicional, de unos 50 metros cuadrados, para el almacenaje de objetos voluminosos, tales como bicicletas, carritos de bebé, patines eléctricos, maletas, entre otros.

Cualquier persona puede llevar los objetos perdidos a estas dependencias. Al mismo tiempo, Policía Local, Policía Nacional, Correos, ADIF y Metro, entre otros, también depositan objetos que se encuentran extraviados en sus instalaciones.

La oficina tiene un horario de atención al público de 09.00 a 14.00 horas de lunes a viernes. Hay varios procedimientos para realizar una gestión municipal al respecto: presencial, telefónica (951926111) y por correo electrónico (omop@malaga.eu).

En estas dependencias se realiza tanto el depósito de artículos hallados/perdidos como la entrega al propietario del objeto extraviado, una vez que se comprueba la pertenencia del mismo al reclamante; así como la devolución al hallador, si procede, una vez transcurrido el tiempo legal establecido de dos años, en el caso de no haber sido reclamado por su legítimo propietario.

CONVENIO DE COLABORACIÓN FORMATIVA CON CESUR

Por otro lado, se ha dado el visto bueno al acuerdo de colaboración formativa entre el Centro Superior de Formación Europa Sur S.A. (Cesur) y el Ayuntamiento de Málaga para la realización de la fase de formación de las enseñanzas de formación profesional, en su modalidad de prácticas formativas no remuneradas en el Consistorio.

También se ha aprobado la participación del Ayuntamiento en el proyecto Cooler (Ciudades que adoptan soluciones modulares y escalables para la resiliencia térmica urbana), en el marco de la convocatoria Horizon-Miss-2025-01-Clima-04 para financiar iniciativas que demuestren soluciones innovadoras para mejorar la resiliencia frente al calor, con especial atención a los impactos en la salud, el medioambiente y la cohesión social.

En este contexto, el Ayuntamiento ha sido invitado a participar como ciudad piloto, junto a otras ciudades como Atenas (Grecia), Roma y Milán (Italia), Elche o Pécs (Hungría), para aportar su experiencia en materia de sostenibilidad urbana, infraestructuras verdes y políticas de adaptación climática, así como para validar soluciones innovadoras en condiciones reales. El presupuesto para el Ayuntamiento sería de 150.218,75 euros, financiados al 100% con fondos europeos, con un periodo de ejecución de cuatro años (2026-2029).

Asimismo, se ha aprobado el proyecto de modificación de bases de ejecución para, entre otros aspectos, la inclusión o supresión de diversas subvenciones y transferencias nominativas y su actualización en el Plan Estratégico de Subvenciones 2026.

Así, se incluyen como nominativas las subvenciones a la Universidad de Málaga para la Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes (10.000 euros) y a la Cámara de Comercio de Málaga para la celebración de la Feria de la FP (30.000 euros); y se suprimen como nominativas las subvenciones a la FEMP para el proyecto Edint Málaga (46.932 euros) y a la Agencia Digital de Andalucía pare el convenio de ciberseguridad (363.324,28 euros) ya que son excepcionales al ser plurianuales.

Por último, la junta de gobierno local también ha autorizado la cesión por parte de la empresa adjudicataria 'JICA Andaluza de Obras y Servicios S.L.' del lote del contrato del acuerdo marco para las obras en la vía pública, colegios, así como en edificios, instalaciones, infraestructuras y zonas verdes municipales correspondiente al distrito Este, en favor de la empresa 'Auna Ingeniería y Construcción S.L.' que se hará cargo de la ejecución del mencionado contrato.