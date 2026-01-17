Machos Carnívoros ganadores del primer concurso 'AutóctonxsPre'

MÁLAGA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 20 propuestas de diferentes artistas y colectivos malagueños se han presentado al concurso 'AutóctonxsPre', celebrado este pasado viernes en la Escuela de Arte Dramático de Málaga (ESAD), donde Machos Carnívoros resultaron ganadores.

Una iniciativa con la que 'Autóctonxs by San Miguel' apuesta por las nuevas generaciones e impulsa la creación escénica contemporánea en su primera etapa profesional, ofreciendo como premio la actuación en la inauguración del festival de este año, han señalado en un comunicado.

Durante el concurso, los finalistas exhibieron sus obras concebidas para espacio público exterior bajo la mirada de un jurado especializado en artes escénicas, entre los que se encontraba la directora del festival y artista multidisciplinar malagueña, Alessandra García.

La selección final contó con ocho finalistas, y la propuesta ganadora resultó ser Machos Carnívoros. A tan solo diez días de la celebración de la cuarta edición de 'Autóctonxs by San Miguel', las ganadoras ya se preparan y ensayan para su debut en la apertura del festival, que tendrá lugar el próximo 29 de enero en la calle Córdoba.

Por último, han recordado que las entradas están disponibles en taquilla, en la web del Teatro del Soho CaixaBank y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.