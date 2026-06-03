El MAD de Antequera (Málaga) acoge ‘Realismo mágico’, una muestra de 80 obras de la artista Maribel Alonso

El MAD de Antequera acoge ‘Realismo mágico’ hasta el 20 de septiembre - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El Museo de Arte de la Diputación (MAD) de Antequera (Málaga) acoge una muestra de la artista malagueña Maribel Alonso. Bajo el título 'Realismo mágico', esta "ambiciosa retrospectiva" reúne cerca de 80 cuadros de todas las épocas de la autora. Se podrá visitar en las salas de exposiciones del MAD hasta el 20 de septiembre.

El vicepresidente y diputado provincial Juan Rosas, junto al concejal de Cultura de Antequera, José Medina, inauguró el martes esta muestra que no es sólo un recorrido por la trayectoria de la artista, sino "una invitación a que el público se mueva entre sus colores vívidos y sus geometrías anímicas, por su mundo de naturalezas habitadas".

Sus obras representan paisajes, interiores, vistas urbanas, jardines, plantas, animales, insectos, bodegones, cuentos clásicos o temas inspirados en la Semana Santa.

Maribel Alonso, malagueña nacida en Santander, posee "un peculiar estilo, un mundo propio inconcebible sin elementos comunes como figuraciones geométricas e idealizadas, composiciones barrocas y llenas de detalles, y tonos de colores intensos", explican desde la Diputación.

Sus obras están en colecciones públicas y privadas, y ha expuesto con regularidad en España, Francia, Inglaterra, Portugal y Suiza. Algunos museos con obras suyas en sus colecciones permanentes son el Museo Arte Primitivo de Jaén, el Museo de Arte de Bages (Francia), el Museo del Vino de Málaga y el Museo de Arte Contemporáneo Mayte Spínola de Marmolejo (Jaén).