Maíllo: IU "no va a parar hasta conseguir la ruptura de relaciones" de España con Israel

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha querido subrayar este martes que desde su formación no van a "parar hasta conseguir la ruptura de relaciones diplomáticas, económicas, financieras y de seguridad" de España con "un Estado paria" como Israel, que "ha roto todas las reglas del juego internacionales" con su actuación en la Franja de Gaza.

Así lo ha remarcado el dirigente de IU en una atención a medios en Málaga al asistir a la recepción de los activistas malagueños Rafael Borrego y Manolo García, integrantes de la Flotilla Global Sumud y "compañeros de IU" que han vivido "una experiencia horrible de un Estado criminal como el de Israel" durante su periplo en dicha iniciativa, según ha abundado.

Antonio Maíllo ha aprovechado la ocasión para enfatizar que IU "va a seguir reivindicando lo que siempre ha hecho", como "la cancelación de cualquier contrato con Israel", como se consiguió "en el caso de la compra de balas", según ha valorado antes de expresar su deseo de que el Congreso de los Diputados ratifique en el Pleno de esta semana el Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros para el "embargo de armas" a Israel.

Al hilo de la actuación de Israel con la Flotilla, el dirigente de IU ha denunciado que dicho Estado "ha demostrado una vez más que no le mueve ningún tipo de escrúpulos a la hora de destrozar no sólo el Derecho internacional, la Convención de Ginebra, sino también ser un Estado pirata que secuestra a ciudadanos europeos, entre otros también a nuestros compañeros, que nos secuestran aguas internacionales, y que han roto y han violado cualquier tipo de atención digna a las personas que han estado" en dicha Flotilla.

Maíllo también ha considerado que "la sociedad andaluza y la española está en el lado correcto de la Historia, en el de apoyo a las víctimas y de condena a un Estado genocida como el de Israel", y ha remarcado que, en las "masivas manifestaciones" celebradas el pasado sábado en distintos puntos de España, "advertía del escepticismo sobre el plan de paz que se había puesto sobre la mesa, entre otras cosas, porque el gran obstáculo para la paz se llama Netanyahu --en referencia al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu-- y se llama Israel".

"Y, mientras estén en el Gobierno y tengan la posición que tienen de negar el derecho del Estado palestino, difícilmente se va a encontrar un acuerdo que satisfaga a todas las partes", ha pronosticado el líder de IU.

De igual modo, a preguntas de los periodistas, Antonio Maíllo ha reivindicado la acción de la Flotilla como "la expresión de un clamor que, gracias a esa iniciativa, ha podido visualizarse y ponerse en el centro del debate político, no sólo en España, sino también a nivel internacional".

"Creo que ese reclamo es también un reclamo de esperanza, de que lo mejor de la sociedad se ha posicionado frente a lo que ha sido una matanza televisada, a un exterminio televisado, que la Flotilla ha puesto sin lugar a duda en el centro, y nunca tendremos agradecimiento suficiente para una iniciativa de gente que ha dejado el trabajo, que se ha jugado la vida, su integridad y que, gracias a eso, ha puesto en el foco la barbaridad y la naturaleza genocida del Gobierno de Israel", ha agregado Maíllo para concluir.

ACTIVISTAS

Por su parte, el activista Rafael Borrego ha declarado a su llegada a Málaga que "lo importante es poner los ojos todavía, por desgracia, en el genocidio en Palestina, sobre todo en Gaza, en la gente que sigue muriendo de hambre, que sigue muriendo bajo los bombardeos, en todas esas miles de personas" a quienes "ni siquiera se les ha reconocido la dignidad mínima de contabilizarlas como muertos, porque no son 67.000", sino "muchísimas más", según ha aseverado este integrante de la Flotilla Global Sumud.

Además, ha apuntado que "otra 'Flotilla' está yendo para allá ahora", por lo que ha incidido en llamar a "poner todos los ojos en Gaza" y "en los que van para Gaza", porque "cuantos más ojos tengan, más protegidos estarán", y ha remarcado que tanto él como Manolo García saben "lo que es estar bajo ese peligro".

"Sabemos lo que es que nos ataquen los drones sin saber si uno nos va a hundir, en mitad de la noche sin ver nada; sabemos lo que es estar maniatados, que nos arrastren por el suelo, que nos golpeen y que nos venden los ojos y nos metan en jaulas", ha relatado Rafael Borrego.

Por su parte, Manolo García ha descrito como "dura y terrible" la experiencia vivida en la Flotilla, pero también como "maravillosa y bonita", porque sabían que "detrás" de los integrantes de esa misión había "millones de personas" que "seguían luchando contra el genocidio" y apoyándoles porque "íbamos a parar este genocidio".

Ha valorado además que en la Flotilla se embarcaron personas "de todos los colores y credos", así como de "diversidad política", unas personas "maravillosas que han arriesgado sus vidas por llevar en los barcos la conciencia y el corazón de la gente que no podía ir en los barcos", según ha abundado antes de concluir augurando que la tierra palestina "un día será libre, porque los pueblos no soportan más la tiranía del régimen sionista", según ha zanjado.