El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en un acto de campaña en Málaga. - FRENTE AMPLIO

CASARES (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, ha apelado a la ciudadanía a trasladar la movilización de la última huelga general del pasado 11 de noviembre a las próximas elecciones generales del 29N. Asimismo, ha destacado el perfil del cabeza de lista por Málaga al Congreso, Rafa Borrego.

"Necesitamos valentía en las instituciones que la gente sabe que el Frente Amplio la tiene, pero necesitamos votos en la urna", ha remarcado en una atención a los medios antes de participar en un acto de campaña en Casares (Málaga) junto a Borrego.

Maíllo ha llamado al voto para el candidato malagueño con el objetivo de "eliminar la posibilidad de que Vox se haga con un diputado en Málaga" y para que "siga habiendo un gobierno de progreso". "Hay que dejarlo muy claro, el factor determinante para lo que lo pueda haber no puede ser el PSOE que nunca va a sacar mayor absoluta, no pueden ser partidos de comunidades autónomas que nunca van a gobernar porque no quieren gobernar, depende de la fuerza que tenga el Frente Amplio para poder renovar y tener capacidad para conquistar más derechos sociales", ha insistido.

"Le pedimos a la gente de la comarca que apoye el Frente Amplio para tener un diputado de lujo como tenemos en Rafa Borrego y una capacidad para que generaciones con ganas de seguir transformando nuestro país puedan contribuir a ello", ha concluido.

Por su parte, Borrego ha puesto el foco en la gestión del Ayuntamiento de Casares presidido por Juan Luis Villalón, de IU.

"Aquí venimos a aprender, a coger ese espíritu de Casares, que lleva demostrando muchísimos años lo que es preocuparse por su gente, lo que es que no da igual quién gobierna, que no hay diferencia muy clara entre quien se preocupa por mejorar la vida de los vecinos, de las vecinas, y que no lo hace", ha subrayado..

"El voto útil es el voto que importa y es el voto que hace que la vida de la gente mejore, que vivir sea más fácil, porque vivir no debería ser tan difícil. Y para eso venimos aquí", ha concluido.