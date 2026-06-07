Málaga abre este lunes el plazo del sorteo de 91 viviendas protegidas de alquiler en el sector Universidad

Archivo - Edificio de viviendas en Málaga (Imagen de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga abrirá a las 00,00 horas de este lunes, 8 de junio, el plazo para participar en la convocatoria de selección de las personas adjudicatarias de 91 viviendas protegidas en régimen general de alquiler que la promotora Lagoom Living construye en la parcela R15 del sector Universidad. Las solicitudes podrán presentarse hasta las 23.59 horas del próximo 26 de junio a través de la página web del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV).

Según ha informado el Consistorio en una nota, la promoción está integrada por 91 viviendas de dos dormitorios, cinco de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida, con una superficie aproximada de 70 metros cuadrados y alquileres que no superarán los 512 euros mensuales, a los que habrá que añadir los gastos de comunidad. Todas las viviendas disponen de plaza de aparcamiento y trastero vinculados.

Esta actuación forma parte del desarrollo de una de las parcelas incluidas en el concurso público impulsado por el Ayuntamiento para la cesión durante 75 años del derecho de superficie de cuatro suelos del sector Universidad, del que resultó adjudicataria Lagoom Living para la construcción de 530 viviendas de protección oficial destinadas al alquiler.

En conjunto, el ámbito prevé la construcción de 1.006 viviendas protegidas en alquiler, de las que el Consistorio promueve 476 distribuidas en cuatro promociones, tres de ellas actualmente en construcción y una ya finalizada. La iniciativa se enmarca en el convenio suscrito en noviembre de 2022 entre el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, que contempla una subvención máxima de 26,5 millones de euros para la promoción de las 530 viviendas.

De esa cantidad, 25,6 millones proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos Next Generation, mientras que el Ayuntamiento aporta el suelo, valorado en 13,6 millones de euros, y Lagoom Living financia el resto de la actuación con recursos propios y un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 59,3 millones.

Entre los requisitos para acceder al proceso figuran estar inscrito como demandante de vivienda protegida en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Málaga, acreditar al menos un año de empadronamiento ininterrumpido en el municipio y no ser titular de otra vivienda.

Asimismo, las unidades familiares deberán acreditar unos ingresos mínimos de 23.500 euros anuales y no superar los límites máximos establecidos para la promoción, fijados en hasta 24.418,60 euros para una persona y 32.307,69 euros para unidades de dos o más miembros, de acuerdo con los coeficientes aplicables sobre 2,5 veces el IPREM.

La adjudicación se realizará mediante sorteo público organizado por el Instituto Municipal de la Vivienda ante fedatario público, garantizando los principios de publicidad, igualdad, transparencia y concurrencia. Tras el cierre del plazo de solicitudes se publicará un listado provisional, se abrirá un periodo de alegaciones y, posteriormente, se aprobará el listado definitivo de participantes que accederán al sorteo.