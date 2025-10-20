Málaga abre una nueva sala de estudio en la avenida Ingeniero José María Garnica con casi un centenar de plazas

Nueva sala de estudio en la avenida Ingeniero José María Garnica de Málaga capital con casi un centenar de plazas de uso gratuito para estudiantes y opositores - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga abre una nueva sala de estudio, situada en el número 5 de la avenida Ingeniero José María Garnica, con casi un centenar de plazas sumando las de estudio (68), los puestos de concentración (14), las cabinas de aislamiento (3), así como las plazas en la zona de descanso silencioso (11), todas de uso gratuito para estudiantes y opositores, previa inscripción.

Este equipamiento se suma a la red municipal de salas de estudio que hasta ahora lo formaban los espacios situados en la estación de autobuses, en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, en la calle Chaves y La Caja Blanca, por lo que se ofrecen, así, más de 200 plazas en total.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado por los concejales delegados de Educación y Vivienda, María Paz Flores y Francisco Pomares, respectivamente, ha visitado este lunes esta nueva sala que cuenta con 68 puestos, previa reserva, con tomas de electricidad y USB, 14 puestos de concentración de cara a la pared, 88 taquillas, climatización, tres cabinas de aislamiento acústico para videoconferencias o llamadas, wifi y una zona de descanso silencioso con cinco pufs, seis plazas adicionales y material de lectura, sumando un total de 96 plazas.

Este nuevo equipamiento, ubicado en la planta baja de un edificio de viviendas promovido por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), se distribuye en una superficie útil que asciende a 451,83 metros cuadrados, de los que 342,99 metros cuadrados corresponden a sala de estudio y el resto a acceso, aseos, almacén, cuarto de limpieza y otras instalaciones.

Las obras de adecuación, con una inversión de 695.599,25 euros, han transformado el local en un espacio funcional, accesible y adaptado al uso de estudiantes.

La actuación ha incluido la renovación integral de la fachada, la instalación de nueva carpintería exterior, la redistribución interior del espacio y la incorporación de medidas de eficiencia energética y accesibilidad universal.

Por su lado, el acceso a los puestos se realiza mediante reserva online, a través de la cual el usuario obtiene un código QR que permite la entrada al recinto. El alta previa como usuario se podrá hacer en la propia sala de estudios, además de telemáticamente, o de manera presencial en el Área de Educación.

En la zona de recepción, el Área de Educación dispone de personal para orientar a los usuarios y cuenta, además, con un área de descanso y encuentro, junto con las taquillas gratuitas para el depósito de objetos personales.

RED DE SALAS DE ESTUDIO MUNICIPALES

Por otro lado, han explicado desde el Ayuntamiento en un comunicado que la iniciativa de las salas de estudio se enmarca en la apuesta municipal por seguir ampliando los recursos gratuitos que se ofrecen a jóvenes de la ciudad para posibilitar y potenciar su desarrollo educativo y formativo, respondiendo, así, a las peticiones trasladadas por estudiantes de Secundaria, Formación Profesional, Universidad y opositores.

Asimismo, con este nuevo equipamiento, se da cumplimiento al programa de Gobierno 2023-2027 en el que se recoge la apertura progresiva de más salas de estudio para su uso por parte de estudiantes.

Con la apertura de esta nueva sala, la red municipal de salas de estudio cuenta con cinco espacios exclusivos para ello. En concreto, en la estación de autobuses de Málaga, con horario de 08.30 horas a 23.00 horas de lunes a domingo y con aforo máximo de 40 personas; y en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, con horario nocturno de 21.00 a 07.00 horas, previa inscripción, y un máximo de 20 plazas.

También La Caja Blanca, con horario de 09.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas de lunes a viernes, con 20 puestos habilitados; en la calle Chaves, 5, con horario de 16.00 a 21.00 horas de lunes a viernes y 36 plazas disponibles; y en la avenida Ingeniero José María Garnica, 5, con horario de 09.00 a 21.00 horas de lunes a viernes y de 09.00 a 15.00 horas sábados, domingos y festivos.