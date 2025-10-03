Málaga abre Oficina Municipal de Información Fotovoltaica que asesora a las comunidades de vecinos y pymes

MÁLAGA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, ha puesto en marcha la Oficina Municipal de Información Fotovoltaica que va a asesorar de forma gratuita a vecinos, empresas y asociaciones para la instalación de paneles solares.

Así, esta oficina dará difusión, formación y asesoramiento a la ciudadanía, pymes, administradores de fincas, entidades y asociaciones interesadas para favorecer la creación de comunidades energéticas, de forma que se hace un acompañamiento gratuito en todo el proceso. La oficina entrará en funcionamiento a partir del próximo lunes, 6 de octubre.

A través de este nuevo servicio, que se enmarca en los compromisos recogidos en el programa de Gobierno municipal para este mandato, una consultora especializada va a proporcionar asesoramiento, formación y acompañamiento gratuito durante todo el proceso de constitución y puesta en marcha de la constitución de comunidades energéticas mediante el despliegue de infraestructuras solares fotovoltaicas en sus cubiertas, con el objetivo de ahorrar en la factura, potenciar la eficiencia y transición energética y contribuir a mitigar los efectos del cambio climático.

La Oficina Municipal de Información Fotovoltaica también cuenta con una web municipal http://oficinafotovoltaica.malaga.eu/ que ofrece la información relativa a la misma como: cursos de formación disponibles, solicitud de asesoramiento, material elaborado y documentación relativa a comunidades energéticas; próximamente también incluirá el enlace al 'Atlas Solar municipal'.

La concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo, ha visitado este viernes dicha oficina ubicada en la primera planta del módulo 4 de Tabacalera.

La atención a la ciudadanía se realizará diariamente, en horario de oficina de mañana y tarde (concretamente, de lunes a jueves de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas y los viernes de 10.00 a 14.00 horas), bajo cita previa solicitada a través de la web de la propia oficina o al teléfono 951650887.

La empresa que ha resultado adjudicataria de este contrato, por un periodo de dos años (prorrogable uno más) y un presupuesto de 328.839,76 euros (IVA incluido) ha sido UTE 'Grupo Considera & Sapiens Otc Málaga'.

SERVICIOS Y ACTUACIONES

En lo relativo al asesoramiento, la Oficina Municipal de Información Fotovoltaica de Málaga prestará un servicio gratuito de asesoramiento técnico, administrativo, económico, social y jurídico a todas aquella la ciudadanía, administradores de fincas, entidades/asociaciones interesadas y pymes malagueñas que lo soliciten.

Este asesoramiento abarcará cualquier aspecto relacionado con la búsqueda de asociados, constitución de comunidades energéticas, contratación de instaladora, puesta en marcha, legalización, funcionamiento y gestión de comunidades energéticas solares. También se ofrecerá un servicio gratuito de acompañamiento durante todo el proceso de constitución y puesta en marcha de las mismas.

Además, la Oficina Municipal de Información Fotovoltaica de Málaga impartirá diferentes tipos de cursos de formación gratuita, presenciales y online a los interesados. Estos cursos incluirán formación sobre: constitución y funcionamiento de comunidades energéticas solares, programas de subvenciones y ayudas, energía y facturación, y atlas solar municipal.

'ATLAS SOLAR MUNICIPAL': HERRAMIENTA WEB DE CONSULTA GRATUITA

Con esta herramienta cada usuario podrá obtener, sobre la cubierta de su propio edificio, información básica de forma fácil sobre la cubierta del edificio es idónea para instalar energía renovable. Se impartirá formación gratuita para la utilización de esta herramienta web, que estará alojada en la propia web de la oficina. Se estima que estará operativo antes de final de año.

De igual modo, han señalado que se desarrollará una campaña de difusión enfocada a dar a conocer todos los servicios gratuitos que ofrece la oficina a través de medios de comunicación, redes sociales y mobiliario urbano fijo y digital de la ciudad.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Por otro lado, el Consistorio en un comunicado ha señalado que esta actuación se enmarca en "la decidida apuesta" municipal por la eficiencia energética y el uso de energías renovables.

Dentro de esta línea estratégica de ciudad, el Ayuntamiento ha desarrollado un plan gracias al cual se ha implantado una red de cubiertas fotovoltaicas en distintos espacios de la ciudad que ha supuesto el despliegue de 73 instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo y en régimen especial en dependencias y equipamientos públicos.

Así, el Ayuntamiento de Málaga y sus empresas y organismos municipales tienen en la actualidad un total de 73 edificios con instalaciones fotovoltaicas en sus sedes (65 en edificios municipales, 2 en Palacio de Ferias, 4 en Promálaga, 1 en Parcemasa y 1 en Emasa) que suponen un total de 4,97 MW de potencia fotovoltaica que son capaces de generar un total aproximado de 8.068 MWh y permiten una reducción de unas 3.865 toneladas de CO2 anuales.

De estos 73 edificios, 32 tienen una instalación para autoconsumo. Los 41 edificios restantes se encuentran en producción en régimen especial, es decir, se comercializa la energía obtenida ya que su instalación se realizó previamente a la entrada en vigor del Real Decreto 244/2019 que impulsó la fórmula del autoconsumo energético.