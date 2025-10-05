Málaga acoge el I Congreso del Sindicato de Inquilinas bajo el lema 'Tenemos las llaves para bajar los alquileres'

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Tenemos las llaves para bajar los alquileres. Acabemos con el negocio de la vivienda'. Este es el lema bajo el que ser reunirán en Málaga los próximos días 10, 11 y 12 de octubre medio centenar de organizaciones de toda España en el que será el primer congreso estatal del Sindicato de Inquilinas con el fin de aprobar unos documentos compartidos bajo los que se constituirá una organización conjunta que coordine la acción de los distintos sindicatos en el Estado.

En concreto, y según detallan en un comunicado, se darán cita representantes de una decena de sindicatos de inquilinas de Cataluña, Madrid, Málaga, Cádiz, Sevilla, Asturias, Zaragoza, Vigo e Ibiza y Formentera. Y además está prevista la asistencia de personas de Valencia, Mallorca, Segovia, Guadalajara y Almería, quienes están trabajando en la creación de sindicatos en sus territorios. También están invitados miembros de una treintena de organizaciones del sindicalismo laboral y de vivienda del estado español e internacionales.

Durante el congreso se harán públicas dos declaraciones de principios, se establecerán las bases para extender el sindicalismo inquilino por todo el Estado y se debatirá una hoja de ruta para articular alianzas entre el sindicalismo inquilino y el sindicalismo laboral, con un objetivo común: subir los salarios y bajar los precios de la vivienda.

Los primeros sindicatos de inquilinas nacieron en 2017 en las principales ciudades del Estado español donde los precios del alquiler empezaban a dispararse (Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza e Ibiza).

"Ocho años después, y al calor de las grandes manifestaciones por el derecho a la vivienda (especialmente las masivas movilizaciones de otoño de 2024 y del 5 de abril de 2025), el sindicalismo inquilino es ya un fenómeno consolidado y en pleno crecimiento", exponen.

En el último año se han creado nuevos sindicatos de inquilinas en Vigo, Sevilla, Cádiz, Asturias, Guadalajara y Segovia. Además, existen ya grupos motores en Valencia, Mallorca, Almería, Toledo y Zamora que se convertirán en sindicatos en los próximos meses.

"Este 2025 marca un punto de inflexión: se inicia una oleada de finalizaciones de contratos sin precedentes en el último lustro. Esto sucede en un momento en el que los precios de los alquileres están en su máximo histórico y el uso fraudulento de alquileres temporales o por habitaciones es una tendencia en alza utilizada para esquivar los derechos de los inquilinos y esquivar el tope de los alquileres allá donde la regulación está vigente", señalan.

Y advierten de que la finalización masiva de contratos de alquiler se convierte "en una amenaza para miles de hogares: expulsiones para hacer cambios de uso de la vivienda o subidas de precio sin precedentes donde no hay tope de alquileres".

Para afrontarlo, en septiembre se ha impulsado la campaña 'Nos Quedamos' con el objetivo de que todas las inquilinas conozcan esta herramienta de organización y lucha frente a los abusos de la patronal inmobiliaria.

Durante los días del congreso en Málaga se prevé que se debatan apuestas estratégicas e hipótesis para poder profundizar en la unidad de acción. "El rentismo se organiza en cada ciudad, a nivel estatal e internacional, por lo que consolidar nuestras alianzas es una obligación para aquellas que luchamos en defensa del derecho a la vivienda", explican.