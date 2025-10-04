Málaga acoge encuentro del proyecto europeo Pathways2Resilience para impulsar la resiliencia climática en las ciudades

MÁLAGA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga ha sido sede esta semana del evento P2R Sensemaking, un encuentro internacional celebrado en el marco del proyecto europeo Pathways2Resilience para impulsar la resiliencia climática en las ciudades.

Durante dos jornadas --miércoles 30 de septiembre y jueves 1 de octubre--, representantes de más de una treintena de ciudades y regiones de toda Europa han abordado la planificación y aplicación de medidas de adaptación al cambio climático para hacer ciudades más resilientes y han compartido experiencias para afrontar una estrategia común, han señalado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

A través de este programa se están trabajando de forma conjunta para definir hojas de ruta concretas hacia una mayor resiliencia. En este contexto, el P2R Sensemaking Event reunió en el Palacio de Ferias y Congresos (Fycma) de forma presencial a los equipos regionales para reflexionar sobre el camino recorrido, identificar retos comunes y planificar los próximos pasos.

El Ayuntamiento de Málaga participa, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental y en coordinación con el Área de Fondos Europeos, en el programa europeo de investigación e innovación Horizonte Europa de la Unión Europea Pathways2Resilience, cuyo objetivo es aumentar la resiliencia de un centenar de ciudades, regiones y comunidades europeas frente al cambio climático.

El proyecto municipal 'Mejora de la resiliencia climática: Plan de Acción Estratégico Integral (Málaga Resiliente)' fue incluido en este programa de la iniciativa EIT Climate-KIC (Comunidad Europea de Innovación y Conocimiento) cofinanciada por la UE para promover el diseño y la implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

Al respecto, han recordado que para ello, al Consistorio le fue concedida una subvención de 210.000 euros a través de la convocatoria abierta para apoyar el diseño de planes de acción y de inversión en este ámbito.

A través de este programa se está financiado, por un lado, la elaboración del Plan Municipal contra el Cambio Climático exigido por la normativa autonómica, cuya elaboración fue adjudicada por un importe de 53.845 euros (IVA incluido) y en el que quedarán definidas actuaciones concretas para la mitigación de emisiones, la transición energética y la adaptación climática con plazos y presupuestos para su implantación; y por otro, el diseño de estrategias de descarbonización y eficiencia energética en instalaciones municipales