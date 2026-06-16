Málaga acoge las Jornadas Profesionales de los 'Spain Travel Awards' para profesionales del sector turístico

Málaga acoge la segunda edición de los 'Spain Travel Awards' - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga ha acogido este martes las 'Jornadas Profesionales del Turismo de los Spain Travel Awards', galardones que reconocen la excelencia del sector turístico español y que han elegido la capital malagueña como punto de partida de su segunda edición.

El encuentro, celebrado en los Baños del Carmen, ha reunido a profesionales, instituciones, empresas y representantes del sector turístico nacional para reflexionar sobre los principales retos y oportunidades de la industria en un momento clave para la evolución de los destinos, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, ha servido como antesala de la gala de la segunda edición de los 'Spain Travel Awards 2026', que se celebrarán el próximo 1 de diciembre en Madrid, y ha incluido la lectura oficial de los nominados a los premios de esta edición.

Durante el acto, que ha contado con la asistencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, los fundadores de los 'Spain Travel Awards', Rubén Gómez y Raúl Gómez, han hecho entrega de un reconocimiento que pone en valor el papel de Málaga como destino urbano, cultural, tecnológico, gastronómico y sostenible, con una creciente presencia en los principales foros nacionales e internacionales del sector.

El programa de las jornadas ha incluido tres mesas de trabajo con ponentes de alto nivel centradas en cuestiones estratégicas para el futuro del turismo: la sostenibilidad y el impacto social en los destinos; las experiencias únicas y de lujo vinculadas a la excelencia; y el impacto de la inteligencia artificial en la industria turística.

COMPROMISO CON UN TURISMO DE CALIDAD, SOSTENIBLE E INNOVADOR

Las Jornadas Profesionales de los 'Spain Travel Awards' en Málaga reflejan el compromiso del Ayuntamiento con un turismo sostenible, innovador y de calidad, capaz de generar oportunidades económicas, reforzar la competitividad del destino y conectar la actividad turística con la identidad y el legado social de la ciudad.

Asimismo, el encuentro ha puesto de manifiesto la importancia de la colaboración público-privada para seguir impulsando el liderazgo turístico de Málaga y de su entorno. La cita ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, el Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga), Sabor a Málaga, Fundación Unicaja, Iryo y el Círculo de Empresarios de Málaga.