Málaga acoge el sábado 3 de octubre el cierre de la temporada 2026 del 'Cicuito 3x3 Caixabank' de baloncesto

Presentación del paso del XIV 'Circuito 3x3 CaixaBank' por Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA-EDU ROSA CERVANTES

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Málaga acoge este sábado 3 de octubre el cierre de la temporada del XIV 'Circuito 3x3 Caixabank', un evento organizado por la Federación Española de Baloncesto (FEB) y Caixabank con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB). Bajo el lema 'Juega y vive el baloncesto', el evento ofrecerá un amplio programa de actividades lúdicas gratuitas dirigidas a fomentar los hábitos de vida saludables en el Muelle Uno, a partir de las 9,00 horas.

El evento ha sido presentado este martes por el concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, junto al director de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales, Luis Lafuente; el gerente de Muelle Uno, Serio García; el vicepresidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, Ricardo Bandrés; y el director de Área de Negocio de Caixabank en Málaga, Jesús Manuel Cabrera.

Según han informado, el proceso de inscripción para participar en las diferentes categorías del torneo permanece abierto y los equipos interesados en formar parte de esta experiencia deportiva y urbana pueden tramitar su preinscripción digital a través de la sección especializada de la FEB en la dirección web oficial.

El torneo también busca potenciar de forma transversal su vertiente social, de modo que la cita acogerá una exhibición de baloncesto en silla de ruedas, respaldada por la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, y contará con la implicación directa de la FAB.

Asimismo, se activará la iniciativa solidaria 'Triple Solidario', cuyos fondos se destinarán en esta parada al Centro Asistencial San Juan de Dios de Málaga. La operativa de la jornada estará asistida por el programa Voluntarios FEB CaixaBank, una comunidad que ya cuenta con cerca de 25.000 miembros a nivel nacional.

El entorno del Muelle Uno albergará, de forma paralela, la exposición cultural 'Basquet & Art', una muestra urbana que exhibirá los grafitis artísticos que se han ido confeccionando a lo largo de las diez paradas previas que ha completado el circuito durante el año 2026.

Como cierre de la colección, se pintará en directo un último mural temático inspirado en Málaga, uniendo los valores del deporte base con la expresión artística contemporánea.