Málaga acogerá el 8 de octubre la gala final de los premios de emprendimiento 'South Europe Startup Awards'

Archivo - Vistas de Málaga en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga acogerá el próximo miércoles, 8 de octubre, la final de los 'South Europe Startup Awards', la gala de entrega de los premios a las mejores empresas emergentes del sur de Europa.

Esta final regional marcará un nuevo capítulo para Global Startup Awards (GSA), ya que convertirá por primera vez a la capital malagueña en el epicentro de la innovación y el espíritu emprendedor de todo el sur de Europa, según ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

La empresa municipal Promálaga, perteneciente al Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, colabora con este evento, organizado por Global Startup Awards, GSA, dentro de su compromiso con el fomento del ecosistema emprendedor.

Una colaboración que refleja la misión compartida con la organización del evento: destacar el talento innovador y el espíritu empresarial del sur de Europa.

La final regional de esta edición reunirá a 272 finalistas destacados de todos los países del sur de Europa. Además, se darán cita en Málaga inversores, aceleradores, instituciones, expertos de la industria y líderes en innovación posicionando a la ciudad como referente en emprendimiento.

La ceremonia de entrega de los premios GSA South Europe se celebrará el 8 de octubre en la Colección del Museo Ruso de Málaga, mientras que el programa de actividades comenzará el día 7 en el Centro Google de excelencia para la ciberseguridad (GSEC Málaga). Serán dos días de presentaciones de startups y networking con el objetivo de maximizar las oportunidades de hacer negocios, incluyendo espacios de encuentro.

Los 'South Europe Startup Awards' ofrecerán así una oportunidad única para establecer contactos entre participantes, actores del ecosistema y socios clave fomentando la creación de alianzas y colaboraciones estratégicas que impulsen el crecimiento del emprendimiento en la región.

'South Europe Startup Awards' es parte de los Global Startup Awards (GSA), que es actualmente la plataforma de ecosistemas de startups más grande del mundo con 154 países agrupados en 19 regiones distintas.

GSA busca conectar a emprendedores innovadores y a sus startups a través de concursos globales, eventos, colaboraciones y la creación de una comunidad.

EMPRESA DE PROMÁLAGA MENTORING, FINALISTA

Las categorías en las que compiten las empresas emergentes y los emprendedores son 'Startups', 'Individuales', 'Fundador del año', 'Entidades de apoyo al ecosistema' y 'Basada en la audiencia'.

Todas las categorías están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para premiar iniciativas que contribuyan al progreso responsable a largo plazo y cada una refleja un aspecto específico de la innovación y tiene como objetivo reconocer a quienes trabajan en soluciones prácticas a desafíos del mundo real.

Entre las empresas finalistas de España cabe destacar Metamedics VR, que participó en la undécima edición de Promálaga Mentoring y fue la ganadora del 20 Premio Junior del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE). Está especializada en la creación de simulaciones de realidad virtual en el campo de la salud.

Además de obtener reconocimiento y visibilidad internacional, los 'South Europe Startup Awards' permiten a emprendedores y empresas del ecosistema innovador del sur de Europa entrar en una amplia red de contacto con inversores, así como acceder a programas de aceleración e iniciativas gubernamentales de todo el mundo.

UN IMPULSO PARA EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR MALAGUEÑO

La elección de Málaga para la celebración de los 'South Europe Startup Awards' supone un reconocimiento internacional de la apuesta de la ciudad por la innovación y el emprendimiento, reforzando su posición como destino preferente para startups y empresas tecnológicas en el sur de Europa.

Este evento contribuirá significativamente al fortalecimiento del ecosistema emprendedor local, generando oportunidades de colaboración, atrayendo talento internacional y posicionando a Málaga como un referente en el mapa europeo de la innovación.