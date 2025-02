Málaga acogerá la primera edición del encuentro Comic del Mediterráneo, Comicmed, del 6 al 8 de marzo

El cartel de Comicmed ha sido realizado por Nadia Hafid, ilustradora de ascendencia marroquí cuyas obras han sido varias veces portada en El País, además de aparecer en artículos en medios internacionales como The New York Times o The Economist, y otros.

MÁLAGA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, con la colaboración del Polo Nacional de Contenidos Digitales, del Ayuntamiento de Málaga, presenta la primera edición de Comicmed, un encuentro sin precedentes que abordará el mundo de la novela gráfica y el comic producido o vinculado con el Mediterráneo, y que tendrá lugar del 6 al 8 de marzo en las instalaciones del Polo en Tabacalera.

Así lo ha dado a conocer la Fundación Tres Culturas en un comunicado, en el que detalla que la programación de Comicmed estará plagada de importantes creadores del género, y que combinará conversaciones con autores, tres talleres prácticos (para distintas franjas de edad: adultos, adolescentes y niños) y una innovadora propuesta que fusiona comic con música electrónica con aires marroquíes al ritmo de la DJ Hajar Lagranja.

El cartel de la primera edición de Comicmed ha sido realizado por Nadia Hafid (Tarrassa, 1990), ilustradora de ascendencia marroquí cuyas obras han sido varias veces portada en 'El País', además de aparecer en artículos en medios internacionales como 'The New York Times', 'The Economist', 'The New Yorker' y 'The Washington Post', entre otros.

Su nuevo trabajo, 'Mal olor', recientemente ganador del premio Finestres, verá la luz en castellano en este mes de marzo y los asistentes a Comicmed podrán tener acceso a ella en primicia.

Otro de los grandes nombres propios del festival es Benjamin Lacombe (París, 1982), considerado uno de los ilustradores más importantes del mundo, con un estilo muy marcado y personal que le lleva a concebir cada dibujo como una auténtica obra de arte: figuras pálidas, de grandes ojos y una mezcla de fragilidad y potencia visual.

Siguiendo con autores de gran nivel, el festival traerá por primera vez a España a dos creadores que, sin ser de origen mediterráneo, acuden con una obra cuya temática está muy presente en este mar y que, además, entronca a la perfección con los valores que promueve Tres Culturas de solidaridad, diversidad, inclusión y esperanza. Se trata de Victoria Jamieson y Omar Mohamed, que conversarán sobre la historia que les unió: la multipremiada Cuando brillan las estrellas, inspirada en las vivencias del propio Omar Mohamed en los campamentos de refugiados de Dadaab, en Kenia.

También habrá lugar para los comics que dan el salto a la gran pantalla a partir del exitoso caso de 'Robot Dreams', el primer comic de la escritora de libros infantiles Sara Varon que el director Pablo Berger plasmó en una inolvidable cinta que llegó a optar al Oscar como mejor película de animación el pasado año. Ambos desgranarán los detalles de esta colaboración que ocupa un lugar de privilegio entre las producciones cinematográficas nacidas de un comic.

Y si la historia de 'Robot Dreams' viajó desde Estados Unidos hasta España para llegar al celuloide, el mismo trayecto, pero a la inversa, es el que realizan las obras de Natacha Bustos (nacida en Ibiza en 1981, aunque malagueña de adopción) y Carmen Carnero (Málaga, 1983), dos españolas que triunfan en Marvel y DC. La primera de ellas con comics como 'Moon Girl and Devil Dinosaur', fue elegida por Marvel como una de las ocho artistas más prometedoras de la próxima generación en 2020; mientras que la segunda trabaja para esta misma compañía en exclusiva desde 2018, donde fue incluida en 2019 en el programa de artistas de élite de Marvel 'Stormbreakers'.

Por último, cabe destacar a Wilfrid Lupano, (Nantes, 1971), con quien se analizarán libros como 'La bibliomula de Córdoba', del que es guionista, y en el que muestra el poder de la cultura y el conocimiento como barrera ante los totalitarismos. Además, será uno de los protagonistas de los talleres infantiles a partir de su obra 'El lobo en calzoncillos' en el apartado Comicmed Kids, donde también se ofrecerá otro taller que aúna creación con nuevas tecnologías para la creación de videojuegos (en el Campus 42) y uno para público adolescente en el que Natacha Bustos mostrará cómo dibujar superhéroes.

En resumen, la Comicmed será una programación diversa y heterogénea en la que se hablará mucho de comic, pero también de nuevas técnicas de creación, universos digitales y fusión con otras artes.

Una iniciativa en la que, además, se han implicado otras entidades e instituciones como el Centro Andaluz de las Letras, la Fundación Telefónica, el Instituto Francés y las editoriales Maeva, Edelvives, Norma Editorial, Apa Apa Comics y Penguin Random House.

El acceso a todas las propuestas de este festival será gratuito previa inscripción en la página web de la Fundación Tres Culturas (www.tresculturas.org). Asimismo, los interesados podrán adquirir ejemplares en el punto de venta que habilitará la tienda Comic Stores en el mismo festival.