Málaga.- Adif planifica la instalación de protecciones acústicas y vibratorias en el tramo Bobadilla-Ronda en Málaga

Adif planifica la instalación de protecciones acústicas y vibratorias en el tramo Bobadilla-Ronda en la provincia de Málaga. - ADIF

MÁLAGA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adif ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto de construcción de protecciones acústicas y estudio vibratorio en el tramo Bobadilla-Ronda, en la provincia de Málaga, dentro de la línea Bobadilla-Algeciras, por un importe de 925.856,5 euros.

Así lo han informado desde Adif en una nota, en la que señalan que el ámbito de estudio y actuación de este contrato abarca un tramo de 69,9 kilómetros dentro de dicha línea, donde se realizará el análisis, evaluación y dimensionamiento acústico de las protecciones necesarias, así como la redacción del proyecto constructivo de las mismas.

El proyecto deberá incluir la selección de las tipologías de pantallas más adecuadas, teniendo en cuenta como criterios básicos, entre otros, los requerimientos del entorno, los condicionantes constructivos y la necesidad de lograr una máxima integración paisajística y urbanística de estas pantallas.

Complementariamente, el contrato incluye la elaboración de un estudio vibratorio en el mismo ámbito, con el fin de proponer las medidas anti-vibratorias en los entornos donde resulte necesario.

De esta forma, desde Adif han señalado que avanzan en el plan de renovación integral de la línea Bobadilla-Algeciras que, además de la renovación de la vía, incluye su electrificación y la ampliación de apartaderos. Y han indicado que hasta la fecha ha movilizado una inversión de más de 514 millones de euros.

Con estas actuaciones, se reforzará la fiabilidad y la capacidad de la infraestructura para acoger mayor tráfico, fundamentalmente de mercancías, en una línea estratégica: conecta con el Puerto de la Bahía de Algeciras, el mayor del país; acogerá la circulación de los servicios de la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza y constituye el vértice del Corredor Atlántico y del Mediterráneo.

Mientras se completa la renovación de vía, el plan de modernización avanza en otros ámbitos, como la renovación de sistemas, estando en marcha la instalación de las telecomunicaciones móviles GSM-R y del bloqueo automático (sistema que garantiza la distancia entre trenes) en el tramo Bobadilla-Ronda, una vez que ya se completó entre Ronda y Algeciras.

También están contratados los trabajos de modernización de la señalización entre Ronda y Algeciras con la implantación del sistema de protección del tren ASFA digital.

Además, Adif ha licitado recientemente los contratos para la ejecución de obras y realización del mantenimiento del proyecto constructivo de la subestación eléctrica de tracción de Marchenilla y centros de autotransformación asociados del tramo Ronda-Algeciras y para la instalación de la línea aérea de contacto y sus sistemas asociados en el mismo tramo.

También ha adjudicado la redacción del proyecto de la subestación eléctrica de tracción de Ronda y centros de autotransformación asociados, que permitirá electrificar el tramo Bobadilla-Ronda, contiguo al Ronda-Algeciras.

La modernización de esta línea contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, que fomenta infraestructuras sostenibles, fiables y de calidad; 8 (desarrollo económico y generación de empleo) y 7 (sostenibilidad y eficiencia energética). Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).