Con Málaga advierte de que "el coste de la presión turística no deben soportarla los vecinos" y exige tasa turística

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, en una imagen de archivo. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha advertido de que "el coste de la presión turística no deben soportarla los vecinos" y ha exigido la implantación de una tasa turística.

Así, Morillas ha pedido al regidor, Francisco de la Torre, que "abandone el partidismo e implante una tasa turística en la ciudad para evitar que sea la ciudadanía malagueña la que sostenga los gastos generados por la llegada masiva de cruceristas".

También ha señalado que esta medida "de sentido común" ha sido implantada "de manera exitosa" en Europa y "en nuestro país ha permitido redistribuir en la ciudadanía los beneficios generados por el turismo", por lo que ha urgido al alcalde a que "deje de echar balones fuera" y "asuma el reto de ponerle coto a la saturación turística que está llevando a Málaga al límite".

Morillas ha exigido a De la Torre que "abandone su partidismo y que pelee por la tasa turística en Málaga" y ha señalado que "se ha vuelto a batir récords turísticos, llegadas masivas de cruceristas que poco o nada aportan a la economía real de Málaga".

Todo ello, ha continuado, "al tiempo que vemos como los vecinos denuncian innumerables episodios de vandalismo como los vividos en la Trinidad este fin de semana, cierres de playas porque la red de saneamiento no soporta ya más presión turística, cortes eléctricos, consumo intensivo de agua, una situación de la limpieza y de la recogida de residuos que empeora cada verano porque no se contrata personal y porque el aumento poblacional estacional en la ciudad pone en jaque los ya de por sí precarios servicios municipales".

"Mientras en el Ayuntamiento descorchan botellas de cava por la presencia turística, la realidad es que el chicle ya no se puede estirar más; la masificación turística le está pasando factura a los vecinos y a las vecinas de Málaga. No se puede pensar que sólo la ciudadanía malagueña sostenga con sus impuestos los gastos necesarios para la atención a los turistas, los cruceristas, a las miles de personas que transitan la ciudad durante el verano" ha remarcado en un comunicado Morillas.

De igual modo, la portavoz adjunta de Con Málaga ha criticado que "mientras la erosión de los servicios públicos municipales y el incremento de costes de su mantenimiento cae sólo sobre las espaldas de los vecinos y de las vecinas de Málaga, los beneficios se los llevan calentitos los mismos de siempre, que año a año incrementan sus márgenes de beneficio".

"El alcalde hace un relato triunfalista pero la realidad es que el nivel de saturación y riesgo de colapso en los servicios municipales es real y hace inaplazable buscar soluciones. Por eso la tasa turística es una medida que es de sentido común y que ya están aplicando en numerosas ciudades europeas y también en nuestro país. La Junta en estos años se ha negado a aplicar un marco normativo autonómico que permitiera a ciudades como Málaga aplicarla y ahora con Vox a los mandos de la Consejería de Turismo pues mantiene la misma línea", ha apostillado.

Morillas ha remarcado que "la tasa turística es inaplazable junto a otras medidas que pongan coto a la masificación y a la sobreexplotación turística y es competencia directa de la Junta de Andalucía".

Por tanto, ha insitido en que "como mínimo una parte de los ingresos del sector turístico se redistribuyan y se destinen en favor de la ciudadanía que es la que soporta día a día las consecuencias y los efectos negativos de la presión turística".

Por último, Morillas ha incidido en que "De la Torre tiene que abandonar el partidismo. Tiene que defender a su ciudad, tiene que dejar de tirar balones fuera y asumir el reto de poner coto a la saturación turística que está llevando a Málaga al límite, por eso volvemos a exigirle al alcalde, al equipo de gobierno del Partido Popular, que abandone el partidismo y que pelee para que en Málaga pueda ponerse en marcha esa tasa turística", ha concluido.