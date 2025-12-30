Málaga aumenta su presencia en la dirección del PP andaluz con nuevos nombramientos

Reunión de la Junta Directiva del PP andaluz. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Málaga ha destacado este martes el aumento de su presencia en la dirección del partido en Andalucía tras los nuevos nombramientos confirmados este pasado lunes por el presidente, Juanma Moreno, donde ha señalado la confirmación, ya anunciada en el 17 Congreso Regional, de Raúl Jiménez como vicesecretario junto a Jacobo Florido.

Asimismo, la presidenta provincial, Patricia Navarro, el vicesecretario nacional Elías Bendodo, la presidenta del Comité Electoral provincial, Carolina España; y Juan Manuel Muñoz también fueron designados como vocales del Comité Ejecutivo, ha precisado el PP en una nota.

Así, al secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, designado como vocal, se suma la incorporación del coordinador general de la formación provincial, Cristóbal Ortega, como coordinador de Cambio Climático; la portavoz Elisa Pérez de Siles será coordinadora de Empleo; la presidenta del consejo del Consejo de Alcaldes, Margarita del Cid, ha sido designada coordinadora de Diversidad; y el vicesecretario de Organización, Manuel Marmolejo, se suma como secretario de Organización.

Asimismo, han accedido a la dirección del partido a nivel autonómico los vicesecretarios provinciales Carlos Conde, como asesor general de Economía y Hacienda; y Francisco Oblaré, como coordinador adjunto de Turismo.

También se han incorporado la alcaldesa de Ronda, Maripaz Fernández, que ocupará el cargo de secretaria de Vivienda; la alcaldesa de Algarrobo, Natacha Rivas, como nueva secretaria de Evaluación de Políticas Municipales; mientras que la alcaldesa de Mijas, Ana Mata, ha sido nombrada secretaria de Proyección de Andalucía.

Además, la directora general de Promoción y Fomento del Turismo, Gema del Corral, ha sido nombrada secretaria de Proyección de Andalucía; el viceconsejero de Turismo, Víctor González, ocupará el cargo de coordinador de Turismo, y la diputada provincial y presidenta del PP de Alhaurín el Grande, Toñi Ledesma, ha sido designada como secretaria de Innovación Turística.

Finalmente, la viceconsejera de Justicia, Ana Corredera, será la coordinadora de Política Municipal; el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz, ejercerá de coordinador de Infraestructuras; el director general del Instituto Andaluz de la Juventud, Pedro Ramírez, ocupará el puesto de Coordinador Territorial, mientras que el senador Ángel González se mantiene en el Comité Ejecutivo autonómico y el concejal en Vélez-Málaga Jesús Claros, ha sido elegido como secretario de Medio Ambiente.