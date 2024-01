Málaga capital presume en Fitur de su programación cultural que despliega durante todo el año

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha presentado en la feria de Fitur 2024 de Madrid la programación cultural que despliega la ciudad durante todo el año, en la que destacan eventos consolidados como el Festival de Málaga o la Noche en Blanco, junto a una oferta expositiva en sus equipamientos museísticos, a la que se suma la oferta cultural de instituciones y entidades públicas y privadas.

La concejala delegada de Cultura, Mariana Pineda, junto al gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, han informado sobre el variado programa de actividades culturales de este año en la ciudad para todo tipo de públicos.

El Consistorio, a través del Área de Cultura, ofrece a malagueños y visitantes una extensa oferta expositiva entre fondos permanentes y exposiciones temporales de sus equipamientos museísticos, a la que se añade la programación cultural de otras instituciones y entidades públicas y privadas.

En el Centre Pompidou Málaga se podrán visitar las exposiciones 'Place-Ness. Habitar un lugar', 'Los pueblos del mañana. Una exposición-taller de Jean-Charles de Castelbajac', 'Ettore Sottssas. El pensamiento mágico', 'Bienalsur 2023. Interferencias intersticiales' y 'Fósiles futuros: explorando ámbitos virtuales'.

Las muestras 'La imagen de Picasso' y 'Los frutos de las manos' de Paloma de la Cruz y Eladio Aguilera ocupan las salas del Museo Casa Natal Picasso. Junto al Museo Picasso Málaga con las exposiciones temporales 'Las múltiples caras de la obra tardía de Picasso', 'El eco de Picasso' y 'María Blanchard. Pintora a pesar del cubismo', completan un recorrido en torno a la obra y figura del genial artista malagueño.

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga) comienza la temporada con 'Gerardo Delgado. Estructuras y tramas y 'Eduardo Gruber. Nadie es nada' y con las exposiciones recién inauguradas de 'Little. Keep it cute' y 'Viola. One summer's day' en las Salas CAC-La Coracha.

Por su lado, las muestras 'Man Ray. Fotografías selectas' y 'Modernidad latente' se inauguran a partir de este mes de enero en el Museo Carmen Thyssen Málaga.

En el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga (MUPAM) pueden verse las exposiciones 'Pintura malagueña del S. XIX. Colección Castillo Torreblanca y fondos del Patrimonio Municipal' y 'Tomar posición. Tomar posesión', mientras que en el Museo de Málaga se expondrán la muestra colectiva 'Las cosas no tienen significado: tienen existencia' y la exposición temporal 'La presencia de Picasso'.

La oferta expositiva se completa con la Colección del Museo Ruso, Museo Revello de Toro, el Museo Interactivo de la Música (Mimma), el Museo Automovilístico y de la Moda o el Museo Jorge Rando entre otros.

FESTIVAL DE MÁLAGA

En lo respectivo a grandes eventos, el Festival de Málaga se celebrará del 1 al 10 de marzo. Se trata de la 27 edición de un acontecimiento en el que se vuelca la ciudad, especializado en el cine español y en español en un abrazo al mundo iberoamericano, entendido como idioma, geografía y producción. Tiene una importante sección de industria, con 2.000 acreditados de más de 60 países, y acoge Spanish Screenings, el único mercado oficial de promoción y venta del cine español.

Además de los diez días que dura el Festival, se organizan una serie de eventos y ciclos en torno al mundo audiovisual el resto del año como son Málaga de Festival-MaF, durante las tres semanas previas al Festival; Mosma, festival de música del audiovisual; Cine Abierto, que durante el verano lleva proyecciones gratuitas a playas y parques de toda la ciudad; y una serie de ciclos temáticos en el Cine Albéniz.

En el ámbito de las artes escénicas, la empresa municipal Málaga Procultura gestiona el Teatro Cervantes y el Teatro Echegaray, ambos con actividad continua durante todo el año, donde los malagueños y visitantes pueden asistir a una programación variada y de calidad entre la que destacan el Festival de Teatro, Festival de Jazz, Flamenco lo serás tú, Terral, el ciclo de Danza, Factoría Echegaray o una temporada lírica unida al proyecto Ópera Estudio de Málaga.

Asimismo, otro de los eventos destacados es la 15 edición de la Noche en Blanco, que este 2024 se celebrará el 18 de mayo. Se trata de una cita cultural participativa que se realiza gracias a la colaboración de entidades públicas, privadas, asociaciones y colectivos, así como particulares que quieren unirse a celebrar la fiesta de la cultura.

Este año, entre las 20.00 y las 01.00 horas el público podrá disfrutar de todo tipo de actividades culturales gratuitas aglutinadas en las categorías de música y danza; arte, museos y exposiciones; artes escénicas; artes audiovisuales; visitas y actividades extraordinarias como la Nochecita en Blanco, para los más pequeños. Cabe destacar que en la pasada edición de 2023 se contabilizaron 161.248 visitas.

Entre el 22 de y el 31 de enero, se podrá votar la temática sobre la que girarán las actividades de 2024, continuando con el espíritu participativo que caracteriza a la Noche en Blanco. Las propuestas del Área de Cultura para este año son cuatro: La inspiración, El tiempo, Lo mágico y Lo Efímero.

El ciclo de conciertos 'Julio Musical' se ha convertido en una de las citas musicales más importantes del verano en Málaga, en un marco histórico y emblemático como es el conjunto monumental del Castillo de Gibralfaro y la Alcazaba, según han destacado desde el Consistorio.

Este ciclo veraniego, que se viene ofreciendo desde el año 2013, ofrece una gran variedad de diferentes estilos musicales que abarcan desde la música antigua, clásica, flamenco o jazz, entre otros.