Málaga celebra el 'Hackathon Data Challenge-Innova en tu ciudad desde el dato' el 18 de mayo

Cartel del del 'Hackathon Data Challenge-Innova en tu ciudad desde el dato'. - AYUNTAMIENTO MÁLAGA

MÁLAGA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones de la Incubadora de Alta Tecnología de Málaga (IAT), en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, ubicado en Tabacalera, acogerán el lunes 18 de mayo el 'Hackaton Data Challenge-Innova en tu ciudad desde el dato', desarrollado por Málaga Tech, junto con la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ayuntamiento de Málaga.

La actividad se enmarca en el proyecto Edint (Espacios de Datos de Ciudades Inteligentes), impulsado por la FEMP, con el objetivo de fomentar el uso de datos abiertos para la creación de servicios públicos más eficaces y sostenibles, en coordinación con el área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, a través de su Centro de Excelencia y Oficina del Dato.

Según han informado desde el Ayuntamiento en una nota, el hackathon está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años, con un cupo máximo de 100 participantes, que trabajarán en equipos de hasta cinco personas "para idear y desarrollar soluciones innovadoras, basadas en el análisis de datos municipales, orientadas a mejorar la calidad de vida en la ciudad".

El concurso cuenta con una dotación en premios que suman 17.000 euros, repartidos en 2.000 euros por cada integrante del equipo ganador, un ordenador portátil de última generación para cada miembro del equipo que alcance el segundo lugar, y 250 euros para cada participante del equipo que quede en el tercer puesto.

Han indicado que los interesados en participar pueden realizar su inscripción hasta el próximo jueves, 14 de mayo, a través del formulario habilitado en un enlace, en el que también se pueden consultar las bases -- https://kdpb6ld0x70.typeform.com/to/v5vXRfTh --.