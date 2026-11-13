Málaga, centro de la actualidad científica en salud femenina con la Reunión Científica de Ginecología Privada (Ginep)

Málaga, centro de actualidad científica en salud femenina con la Reunión Científica de Ginecología Privada (Ginep). - QUIRÓNSALUD MÁLAGA

MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Málaga vuelve a situarse en el centro de la actualidad científica en salud femenina con la celebración de la XV Reunión Científica de Ginecología Privada (Ginep), un encuentro que este año alcanza un hito especialmente significativo al celebrar su primera edición internacional.

Así lo han indicado desde Quirónsalud Málaga en una nota, en la que han señalado que con el lema 'La mujer del futuro: ciencia, tecnología y propósito', el congreso reúne a algunos de los referentes de la ginecología española e iberoamericana para compartir conocimientos, analizar los últimos avances científicos y debatir sobre los desafíos presentes y futuros de la especialidad.

La reunión está dirigida por los doctores Santiago Palacios Gil-Antuñano y Rodrigo Orozco Fernández, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Málaga, quienes han impulsado una profunda renovación del encuentro, reforzando su carácter práctico, participativo y científico, así como su proyección internacional.

Según han indicado, la principal novedad de esta decimoquinta edición ha sido la celebración de una primera jornada internacional dedicada específicamente al encuentro y trabajo conjunto de especialistas procedentes de distintos países latinoamericanos.

Esta iniciativa ha reunido en Málaga a 600 especialistas nacionales e internacionales; profesionales de reconocido prestigio en sus respectivos países, con representación de Venezuela, México, Perú, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Paraguay, entre otros territorios del ámbito iberoamericano.

Así, "no se ha tratado únicamente de una reunión entre especialistas, sino de una jornada concebida para establecer vínculos profesionales duraderos, compartir experiencias asistenciales y promover proyectos científicos y de investigación conjuntos entre España y Latinoamérica", apunta el doctor Rodrigo Orozco, jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Quirónsalud Málaga.

Durante el encuentro, los participantes, referentes en sus respectivas áreas de conocimiento, trabajaron de forma colaborativa en distintos grupos temáticos centrados en la ginecología regenerativa, la atrofia vulvovaginal, la sexualidad en la menopausia y la microbiota, analizando situaciones clínicas reales y compartiendo diferentes perspectivas de abordaje diagnóstico y terapéutico.

La jornada contó también con la implicación de especialistas como las doctoras Silvia P. González, Raquel Campos e Indira Centeno, entre otros profesionales vinculados a los distintos grupos científicos.

Para el doctor Orozco, esta iniciativa representa uno de los momentos "más importantes" en la trayectoria de la Ginecología Privada, "y muy especial: ver a compañeros de tantos países, todos ellos profesionales de enorme prestigio, compartiendo conocimientos, experiencias y proyectos alrededor de una misma mesa es exactamente lo que queríamos conseguir".

"Nuestra intención no es simplemente organizar un congreso con participación internacional. Queremos construir una Iberoamérica científica real, en la que se generen relaciones profesionales, investigación conjunta y proyectos que perduren mucho más allá de estos días en Málaga. Tenemos muchísimo que aprender unos de otros y, sobre todo, muchísimo que aportar juntos a la salud de nuestras pacientes", ha señalado.

Tras la jornada internacional, Ginep celebra su programa científico nacional los días 12 y 13 de noviembre, estrenando como sede el campus UAX Mare Nostrum de la Universidad Alfonso X el Sabio, en Málaga.

El programa de este año ha sido diseñado para responder a los principales desafíos que afronta actualmente la ginecología, combinando la evidencia científica más reciente con su aplicación práctica en la consulta.

TALLERES ESPECIALIZADOS

La jornada del jueves comenzó con cinco talleres especializados sobre ecografía ginecológica e inteligencia artificial, terapia hormonal de la menopausia personalizada, ginecología regenerativa, osteoporosis y gestión eficiente de la asistencia sanitaria privada.

Entre los participantes en estos talleres se encuentran los doctores José Carlos Vilches, Luis Alonso Pacheco y Jessica Martín, especialistas del Hospital Quirónsalud Málaga, que abordan las posibilidades de la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico ecográfico ginecológico.

La sesión científica de la tarde estaba dedicada a las nuevas fronteras de la cirugía ginecológica, incluyendo la histeroscopia, la cirugía mínimamente invasiva y la robótica, junto con debates sobre miomas uterinos, nuevos tratamientos metabólicos, síndrome genitourinario de la menopausia y microbiota.

Este viernes el programa puso el foco en cuestiones de especial relevancia para la salud femenina, como la obesidad y el riesgo cardiometabólico, la medicina materno-fetal y sus nuevas herramientas predictivas, la menopausia personalizada, el insomnio, la salud vulvovaginal, la ginecología regenerativa y los avances en medicina reproductiva.

Entre las sesiones destacadas figura un simposio interactivo dedicado a la obesidad en ginecología, moderado por los propios directores del congreso, Santiago Palacios y Rodrigo Orozco, en el que participarán los doctores Jesús Blanco y Juan José Gorgojo.

Asimismo, se ha presentado la nueva 'Menoguía sobre Obesidad, Riesgo Metabólico y Cardiovascular' de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, así como de la Guía SARA, una iniciativa científica relacionada con el abordaje del virus del papiloma humano en la asistencia ginecológica privada.

Han señalado que otra de las principales novedades de GINEP 2026 es la apuesta por formatos de comunicación "más dinámicos y participativos, alejados de las tradicionales sesiones basadas exclusivamente en presentaciones magistrales".

El encuentro concluye el viernes con una conferencia de la doctora María Jesús Cancelo dedicada al papel de la medicina privada en la docencia y la investigación, poniendo de manifiesto la importancia de integrar la actividad asistencial con la formación continuada y la generación de conocimiento científico.

Con 15 ediciones celebradas, Ginep se ha consolidado como "un foro de referencia para los profesionales de la ginecología privada española", han incidido. Su creciente participación y su apertura internacional representan una nueva etapa en la trayectoria del encuentro.

La elección de Málaga como sede y la colaboración con el entorno universitario "refuerzan el posicionamiento de la ciudad como espacio de encuentro científico, innovación sanitaria y formación médica especializada".

"Creemos firmemente que la medicina privada tiene que desempeñar un papel protagonista no sólo en la asistencia, sino también en la docencia, la investigación y la generación de conocimiento. Ginep representa esa forma de entender nuestra profesión: compartir lo que sabemos, cuestionarnos lo que hacemos y seguir aprendiendo juntos. Y, al final, todo este esfuerzo tiene un único sentido: que nuestras pacientes reciban una atención cada vez mejor", según Orozco.

Asimismo, con esta primera edición internacional, Ginep inicia una nueva etapa en la que pretende trascender el formato tradicional de congreso para convertirse en una plataforma de colaboración científica entre profesionales de España y Latinoamérica, con Málaga como punto de unión y la salud de la mujer como objetivo compartido.