Málaga y la comunidad alemana conmemoran el 125 aniversario del hundimiento de la corbeta Gneisenau

Se honrará la memoria de los marinos fallecidos y la valerosa respuesta del pueblo de Málaga

MÁLAGA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, el Consulado Alemán en Andalucía y la comunidad empresarial alemana, representada por el Deutsches Wirtschaftsforum Andalusien (DWA)- Foro Económico Alemán en Andalucía se han propuesto honrar, con la colaboración institucional de la Autoridad Portuaria de Málaga, la memoria de los marinos fallecidos y la valerosa respuesta del pueblo de Málaga en el 125 aniversario del hundimiento de la corbeta Gneisenau. Para ello se organizan diversas actividades de índole social, institucional y religioso a celebrar a lo largo del último trimestre de 2025 y enero de 2026

Según han destacado, el objetivo de estas actividades es el de poner en valor los vínculos sociales y culturales entre Málaga y Alemania a través de un programa de exposiciones, conciertos, conferencias y proyecciones relacionadas con el evento.

También se ha previsto el desarrollo de una página web que sirva como centro de difusión y divulgación histórica, el diseño de una ruta cultural que recorra los lugares más emblemáticos en los que se desarrollaron los acontecimientos y la organización de un servicio ecuménico religioso de recuerdo a las víctimas y agradecimiento del pueblo de Málaga por su respuesta ante los acontecimientos.

En este programa colaboran además entidades como el Cementerio Inglés de Málaga, Colegio Alemán de Málaga, Fundación Colegio Alemán de Málaga, el Centro FEDA de FP Dual Alemán en Málaga, el Real Club Mediterráneo de Málaga, el Cluster Marítimo Marino de Andalucía, la Cofradía del Sepulcro y la Asociación Zegrí.

Además se han sumado diferentes particulares, empresas y profesionales hispano alemanes como Fundación Unicaja, Allianz, la empresa tecnológica Rindus, Viajes Sidetours, Fernando Frühbeck Abogados, Kanzleiamplatz y la consultora hispano-alemana de innovación e internacionalización AlboránPlus, entre otros referentes de la comunidad alemana en España.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado la organización de estas actividades conmemorativas como una oportunidad de seguir reforzando los lazos de amistad que se crearon entre Málaga y Alemania a raíz de una tragedia en la que la Málaga solidaria, que recibió el título de Muy Hospitalaria por esa razón, se volcó con los supervivientes del 'Gneisenau'.

Por su parte, el presidente del DWA, Franko Stritt Grohe, Cónsul Alemán en Andalucía ha destacado la gran respuesta del pueblo de Málaga ante la catástrofe, lo que le valió numerosos reconocimientos y distinciones que tuvieron su máxima visibilidad con la donación por parte del pueblo Alemán, encabezado por su emperador, del conocido como puente de los alemanes como respuesta a las graves inundaciones que sufrió la ciudad en 1907.

Finalmente, Fernando Frühbeck ha puesto en valor el impacto histórico que tuvo este acontecimiento en la ciudad, en la cual se asentaron algunos de los supervivientes, como es el caso de la familia Lehmberg Ruiz.

LA HISTORIA DEL GNEISENAU

La corbeta alemana Gneisenau se hundió el 16 de diciembre de 1900 junto al Puerto de Málaga tras sufrir los embates de un temporal. Un trotal de 41 marinos fallecieron a pesar de los esfuerzos de la ciudadanía de Málaga, que jugó un papel muy destacado, no solo en el rescate, sino también en la asistencia del resto de la tripulación, compuesta por 470 marinos.

Este suceso tuvo además un importante impacto en la historia de la ciudad y en las relaciones de la misma con Alemania cuyo hito más visible fue la posterior construcción del Puente de Santo Domingo o de los Alemanes por iniciativa popular impulsada por el Kaiser Guillermo con motivo de las inundaciones que asolaron a la ciudad en 1907.

Por otro lado, la reina regente María Cristina, en representación del Rey Alfonso XIII otorgó a la ciudad el título de 'Muy Hospitalaria' que luce en su escudo. Asimismo, el imperio alemán otorgó diferentes medallas y cruces a las familias malagueñas que participaron en el rescate.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

La programación cotempla un ciclo de conferencias en el Real Club Mediterráneo moderado por la periodista Ana Pérez-Bryan que abarcará aspecots como 'El hundimiento de la Gneisenau' a cargo de Javier Noriega, arqueólogo submarino (22 de octubre, 19.30 horas); 'La respuesta del pueblo de Málaga', con el historiador Salvador Jiménez (29 de octubre, 19.30 horas); 'Las raíces alemanas del vino de Málaga' a cargo de José Manuel Moreno Ferreiro y Javier Krauel (5 de noviembre, 19.30 horas); y 'Los temporales de levante y su impacto en la ciudad' con Nicolás Sánchez, meteorólogo de la Aemet (12 de noviembre, 19.30 horas).

De otra parte, el Palmeral de las Sorpresas acogerá una exposición callejera comisariada por Ana Resurrección Navarro García entre el 15 de noviembre y el 7 de enero.

Se proyectará en Canal Málaga el documental realizado por Rocío Carrascal; y 'El puente de los alemanes' y 'Buscando a Lehmberg' en el Colegio Alemán de Málaga y en el IES Torrox, con charlas explicativas.

El acto institucional va a tener lugar el 16 de diciembre con la asistencia de autoridades civiles y militares de la ciudad en el Real Club Náutico, con una salida en barco si las condiciones meteorológicas lo permiten. También habrá un acto en el cementerio inglés. Y, por la tarde, se prevé un concierto en el patio de los Naranjos de la catedral, que acogerá una misa a las 18 horas, y una recepción institucional en la Cofradía del Sepulcro a las 20 horas.

Además se procederá al diseño de una ruta que unirá en la ciudad los lugares más emblemáticos relacionados con la Gneisenau, el diseño de una página web y la impresión de una historia ilustrada que dé a conocer entre los jóvenes este acontecimiento.

Finalmente, la familia Arriaga ha donado al Consulado Alemán un cuadro de la embarcación realizado por Esteban Arriaga en 2006 que refleja el auxilio de la ciudad ante la situación de la corbeta.