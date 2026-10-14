Málaga corre el 15 de noviembre por la libertad de prensa

Acto de presentación de la novena Carrera de la Prensa, organizada por la Asociación de la Prensa de Málaga (APM). - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La novena Carrera de la Prensa, organizada por la Asociación de la Prensa de Málaga (APM), se celebrará el 15 de noviembre con 1.500 participantes y mantiene su formato de siete kilómetros para la prueba y de dos para la Marcha Solidaria, que llega a su quinta edición y que será a favor de un proyecto de humanización de espacios del área de Pediatría del Hospital Materno Infantil.

Las inscripciones ya están abiertas en carreradelaprensa.com y dorsalchip.es, según han informado este miércoles en la presentación celebrada en la Diputación de Málaga, institución que impulsa este evento, junto a otras entidades.

En el acto han estado el vicepresidente de la institución provincial y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto a la presidenta de la APM, Elena Blanco; el director deportivo del Ayuntamiento, Daniel Pérez; el director de Relaciones Institucionales de Fundación Unicaja, Miguel Gil; y Esmeralda Núñez, jefa de Pediatría del Materno Infantil.

Rosas ha destacado "esta cita deportiva y reivindicativa que recorrerá las calles de Málaga para poner en valor la libertad de prensa, el periodismo libre y el derecho de la ciudadanía a una información veraz y de calidad".

Por su parte, la presidenta de la APM ha defendido la necesidad de contar con medios "libres, plurales e independientes, como garantía fundamental de una sociedad democrática" y ha reclamado que en un contexto "marcado por la polarización y las presiones" sobre el ejercicio periodístico, "protección para los profesionales frente a las agresiones y la precariedad laboral, así como garantías para el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz".

Fundación Unicaja es patrocinadora del evento desde su primera edición. Su director de Relaciones Institucionales ha expresado su satisfacción por seguir colaborando con la APM en una cita "consolidada" y ha destacado la unión de "solidaridad, convivencia y defensa de una prensa libre y crítica", así como la necesidad de distinguir el periodismo profesional del ruido informativo. "El periodismo no es un deporte individual, sino de equipo", ha recordado citando a Norman Mailer, y ha animado a la ciudadanía a participar "con responsabilidad, músculo y conciencia".

La doctora Esmeralda Núñez ha explicado que la recaudación irá a un proyecto para mejorar el entorno de las consultas pediátricas más utilizadas del Hospital Materno Infantil de Málaga, lo que permitirá incorporar "más luz y color" a estos espacios para hacerlos "más acogedores para los menores y sus familias".

Por su parte, el director general de Deporte del Ayuntamiento de Málaga ha puesto en valor el respaldo municipal a una prueba que une deporte, salud y compromiso social y ha destacado el atractivo del recorrido.

La carrera tendrá su salida en calle Camino de La Palmilla, junto al Estadio de La Rosaleda, y finalizará en calle Cervantes, frente al Ayuntamiento. El tiempo máximo establecido para completar el recorrido es de una hora y media.

La Marcha Solidaria, por su parte, partirá de la plaza de la Victoria, una vez haya pasado el grueso de los corredores de la carrera; y tendrá la misma meta. Está concebida como una prueba familiar y accesible para participantes de todas las edades.

El padrino de esta edición será el barítono malagueño Carlos Álvarez, que se suma a una iniciativa que cada año reúne a corredores, periodistas, familias, instituciones, empresas y medios de comunicación en torno a la defensa de la libertad de prensa.

Las inscripciones están abiertas hasta el día de la prueba o hasta que se agoten las 1.500 plazas, y la cuota es de siete euros hasta el 20 de octubre y de diez euros a partir del 21 de octubre. El precio de la inscripción para la Marcha Solidaria será de siete euros durante todo el periodo.

Se mantienen las categorías Absoluta y Periodista, que son excluyentes entre sí, y se introduce este año un cambio en las categorías de la Marcha Solidaria, en la que se entregarán 12 medallas frente a las 14 de la pasada edición al unificarse grupos de edades.

Además de la Diputación de Málaga, la IX Carrera de la Prensa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, El Corte Inglés, Fundación Unicaja, Metro Málaga, Bidafarma y Hospital Quirónsalud Málaga, responsable de la cobertura sanitaria.

La prueba mantiene también su carácter de evento sostenible, con medidas destinadas a la separación de residuos y a fomentar los desplazamientos en transporte público, bicicleta o a pie.

La IX Carrera de la Prensa y la V Marcha Solidaria contarán con una amplia difusión a través de los medios de comunicación de Málaga, los canales propios de la Asociación de la Prensa de Málaga y las entidades colaboradoras. La jornada será retransmitida en directo por Canal Málaga.