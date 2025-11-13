Málaga decreta dos días de luto por el fallecimiento de 'Fosforito' y el Ayuntamiento acoge su capilla ardiente

Imagen de archivo de la entrega de la medalla de la ciudad de Málaga a Antonio Fernández Fosforito - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha decretado este jueves dos días de luto oficial por el fallecimiento, a las 93 años, del cantaor flamenco Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito'.

Además, el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga acogerá desde la tarde de este jueves su capilla ardiente por expreso deseo de su familia, según ha informado el Consistorio en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press.

Precisamente, este pasado 14 de febrero, el cantaor 'Fosforito' recibió la Medalla de la Ciudad de Málaga y fue nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad.

Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito', nació en Puente Genil (Córdoba) en 1932. Está considerado como uno de los maestros del cante del siglo XX. Comenzó a cantar siendo muy niño, pero su gran salto se produjo en el I Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, celebrado en 1956, donde ganó todos los premios.

En su discografía tenía registradas casi 500 obras a su nombre, compuestas para su amplia discografía y la de otros interpretes, y ha sacado al mercado alrededor de 40 discos.

Entre los numerosos premios y distinciones que ha recibido a lo largo de su carrera artística destacan el de Ganador Absoluto en el I Concurso Nacional de Cante de Córdoba en 1956; Hijo Adoptivo de Córdoba desde 1981; Hijo Predilecto y Medalla de Oro de Puente Genil desde 1986; el Premio Pastora Pavón 'Niña de los Peines' de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en 1999; Medalla de Oro de la Provincia de Málaga en 2004; V Llave de Oro del Cante en 2005; Medalla de Andalucía en 2006; Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2007; Medalla del Ateneo de Málaga en 2010 e Hijo Adoptivo y Medalla de la Ciudad de Málaga en 2025.

La última distinción que 'Fosforito' recibió fue el pasado lunes, 10 de noviembre, cuando representantes de la Federación Malagueña de Peñas le hicieron entrega personalmente del premio '10' que le concedió la Federación Provincial de Mayores de Málaga (Fepma) el pasado 5 de noviembre en una gala a la que no pudo asistir presencialmente, y donde un representante de las Peñas de Málaga lo recogió en su nombre.