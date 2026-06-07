Con Málaga exige al alcalde que intervenga para solucionar la huelga de socorristas

Archivo - El portavoz de Con Málaga (Podemos e Izquierda Unida) en el Ayuntamiento de Málaga, Nico Sguiglia. - CON MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Con Málaga (Podemos e Izquierda Unida) en el Ayuntamiento, Nico Sguiglia, ha exigido al alcalde de la ciudad una intervención inmediata para resolver el conflicto laboral que afecta al servicio de salvamento y socorrismo de las playas malagueñas y "garantizar tanto la seguridad de los bañistas como unas condiciones laborales dignas para los trabajadores".

Según ha recogido la formación en una nota, Sguiglia ha recordado que los socorristas llevan varias semanas movilizándose, con una huelga y concentraciones frente al Ayuntamiento, para denunciar la gestión de la empresa privada adjudicataria del servicio. A su juicio, el equipo de gobierno "no puede permanecer al margen de un conflicto que afecta directamente a un servicio esencial".

El edil ha alertado además de hechos que considera "especialmente graves". Según ha recriminado, el pasado sábado 30 de mayo hubo al menos cuatro torretas de vigilancia que permanecieron sin socorristas durante más de tres horas, concretamente las de La Misericordia, La Caleta, Pedregalejo y El Palo, una situación de la que, asegura, tiene constancia el propio Ayuntamiento de Málaga.

A ello se suma, según Sguiglia, que durante toda esa jornada la moto de salvamento acuático permaneció inoperativa, pese a que las playas registraban una gran afluencia de vecinos, vecinas y turistas. "La empresa está prestando un servicio claramente negligente", ha reprochado, advirtiendo del riesgo que supone reducir los recursos de emergencia en un momento de máxima utilización del litoral.

Por este motivo, Sguiglia ha reclamado al Ayuntamiento que abra un expediente informativo y sancionador contra la empresa adjudicataria por el presunto incumplimiento del pliego de condiciones del contrato. Asimismo, ha denunciado que la empresa estaría recurriendo a prácticas de esquirolaje mediante la contratación de personal externo y que habría incoado expedientes disciplinarios a trabajadores por ejercer su derecho de huelga.

Ante el inicio de la temporada alta el próximo 15 de junio, el portavoz ha insistido en que el alcalde debe asumir un papel activo para resolver el conflicto. "Tiene que sentar a las partes y exigir a la empresa responsable que cumpla el contrato y garantice unas condiciones laborales dignas para los socorristas, porque son quienes velan por la seguridad en nuestras playas", ha concluido.