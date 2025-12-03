Con Málaga exige "frenar el rascacielos" del Puerto y abrir una consulta ciudadana

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, presentará en la próxima Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de la ciudad una moción para paralizar definitivamente el proyecto del mega rascacielos en el Dique de Levante - CON MÁLAGA

MÁLAGA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, presentará en la próxima Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de la ciudad una moción para paralizar definitivamente el proyecto del mega rascacielos en el Dique de Levante. La iniciativa reclama que sean los malagueños y malagueñas quienes decidan en una consulta popular sobre el futuro de este espacio público portuario, criticando "el impacto paisajístico irreversible y la falta de justificación del interés general en una operación marcada por la opacidad y el beneficio privado".

"La devolución del proyecto del rascacielos por parte de Puertos del Estado supone un duro revés para este proyecto especulativo del alcalde, que hace aguas por todos lados. Por eso, exigimos la paralización, exigimos que el Ayuntamiento de Málaga respalde la devolución por parte de Puertos del Estado y que se inicie un proceso de consulta ciudadana", ha dicho Morillas.

La concejala en la oposición ha indicado que "lo lógico sería sustituir ese proyecto especulativo por un proyecto que garantice el uso público y social del Dique de Levante, de manera que se abra el morro, los miradores que ya están construidos, y que actualmente están cerrados, y que se pueda conformar un gran espacio público de esparcimiento y libre de explotación privada".

"Se ha evidenciado que el proyecto presentado no atiende al interés general, además de tener una tramitación defectuosa con cambios sustanciales en el proyecto y con la ausencia de concurso público. Por eso, le exigimos al Ayuntamiento de Málaga que elabore un informe de legalidad, sobre todo el procedimiento seguido por la autoridad portuaria", ha manifestado Morillas.

Por último, la portavoz adjunta de Con Málaga ha incidido en que "Málaga no necesita un rascacielos. Málaga no quiere que se perpetre este duro atentado paisajístico, patrimonial y ambiental a nuestra ciudad. Por eso vamos a seguir exigiendo que en este caso se defienda lo público, se defienda la participación ciudadana y se defienda el derecho que los malagueños y las malagueñas tienen a tomar parte y decidir sobre el futuro del dique de Levante y su uso".

Así pues, los acuerdos contemplados en la moción del grupo municipal Con Málaga se centrarán en el rechazo definitivo del proyecto ante el grave impacto paisajístico y patrimonial que supondría para la ciudad, así como por las irregularidades detectadas en la tramitación del expediente como la ausencia de concurso público y la falta de justificación del interés general. Se reclama también en la iniciativa la puesta en marcha de una consulta ciudadana vinculante para que sea la ciudadanía de Málaga la que pueda decidir democráticamente sobre el futuro de este espacio estratégico.

Asimismo, los acuerdos instan a sustituir la iniciativa privada por una actuación de carácter público y ciudadano, que garantice el uso libre y colectivo del litoral, con apertura de los miradores y espacios actualmente cerrados.

Se exige también transparencia total en la documentación del proyecto, la elaboración de estudios de impacto ambiental, paisajístico y patrimonial con participación pública, y la remisión de estos acuerdos a la Autoridad Portuaria, Puertos del Estado, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.

El objetivo, señalan desde Con Málaga, es asegurar que el frente portuario de Málaga se preserve como un espacio de disfrute social y memoria colectiva, frente a intereses especulativos.