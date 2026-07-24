Con Málaga exige "máxima transparecia" al Ayuntamiento de Málaga tras el cierre de las playas de Pedregalejo y El Palo

El concejal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, en el paseo marítimo de El Palo. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha reclamado "máxima transparencia" al Ayuntamiento de Málaga tras el cierre de las playas de Pedregalejo y El Palo por la presencia de niveles elevados de la bacteria E.coli, detectada en los análisis de la Junta de Andalucía.

Desde el partido consideran que el Consistorio debe aclarar "de forma inmediata" el origen de la contaminación y adoptar medidas para evitar que la situación vuelva a repetirse, afectando a la salud pública y a los vecinos y visitantes.

Sguiglia ha recordado que el Ayuntamiento anunció el cierre de las playas tras recibir los informes de la Junta de Andalucía que advertían de una concentración de bacterias fecales por encima de los parámetros permitidos. Sin embargo, considera que "siguen existiendo demasiadas preguntas sin respuesta" sobre las causas de este episodio y sobre la gestión realizada por las administraciones.

El portavoz de Con Málaga cuestiona "por qué se cierran unas playas y no otras colindantes como Baños del Carmen o El Dedo, cuál es el origen de esta elevada presencia de E. coli, si existe alguna avería en la red de saneamiento o en algún colector y cuándo se realizaron exactamente los análisis que detectaron el problema".

Para Sguiglia, también resulta necesario aclarar "si durante días ha podido haber personas bañándose sin conocer la existencia de esta contaminación" y ha recalcado que la prioridad debe ser ofrecer información "clara y completa" a la ciudadanía y actuar con rapidez cuando se detectan riesgos para la salud.

"Las playas son el espacio público más utilizado por los malagueños durante el verano y un elemento fundamental para la economía de la ciudad. Este tipo de situaciones no pueden gestionarse sin ofrecer todas las explicaciones necesarias", ha señalado el concejal.

Desde Con Málaga consideran que este episodio "vuelve a poner de manifiesto" la necesidad de reforzar la vigilancia sobre el estado del litoral y recuerdan que hace apenas unas semanas ya fue necesario cerrar temporalmente las playas de Guadalmar y Los Álamos tras la rotura de una conducción de saneamiento que provocó un vertido de aguas residuales.

Por todo esto, Sguiglia ha solicitado la elaboración de una auditoría integral de la red municipal de saneamiento que permita conocer el estado de los colectores, las estaciones de bombeo y el resto de infraestructuras vinculadas al ciclo del agua, con el objetivo de identificar posibles deficiencias y planificar las inversiones necesarias para evitar nuevos episodios de contaminación.

"Es imprescindible conocer qué ha ocurrido y actuar para que no vuelva a repetirse. La protección de la salud pública exige prevención, transparencia y una red de saneamiento en condiciones. Málaga no puede normalizar el cierre de playas por problemas relacionados con aguas fecales" ha concluido el portavoz de Con Málaga.