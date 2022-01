Málaga Film Office atiende 630 proyectos audiovisuales en 2021, un 48% más que el año anterior

MÁLAGA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Málaga Film Office, la oficina municipal de rodajes de Ayuntamiento de Málaga adscrita a Málaga Procultura --integrada en la Red de Ciudades de Cine de Andalucía Film Commission, en la nacional Spain Film Commission, en la europea EUFCN y en la Internacional AFCI-- ha terminado el año 2021 con un balance "muy positivo" de trabajo.

Así, la ventanilla única habilitada para gestionar permisos de rodaje municipales en Málaga capital ha atendido en 2021 un total de 630 proyectos audiovisuales, un 48% más que el año anterior. De estos 630 proyectos atendidos se llevaron a cabo 280, lo que supone un incremento de un 52% respecto a 2020, cuando se realizaron 184. Para estas cifras, Málaga Film Office ha realizado 313 trámites en coordinación con las distintas áreas municipales.

Por otro lado, en el balance económico, los rodajes gestionados por Málaga Film Office en la capital se tradujeron en una inversión económica directa de 4.100.000 euros, han indicado en un comunicado.

Esta inyección económica no solo beneficia a la capital, también a la provincia, al fomentar el tejido empresarial; beneficiar al sector turístico; incentivar la creación de nuevas empresas para responder a la demanda existente y provocar más formación cualificada, han valorado.

El tipo de producción que más rodó en Málaga fue de nuevo y como en años anteriores la publicidad con 111 producciones, seguida de cortometrajes con 65 y en tercer lugar los programas de televisión con 33. Por países, España es de nuevo el que más rueda en Málaga seguido de Reino Unido y Alemania.

PRODUCCIONES

Entre las producciones realizadas en Málaga en 2021 han destacado en el apartado de largometrajes 'Isósceles'; 'Como Dios manda'; y 'El juego' de Paco Sepúlveda, producido por Guainot Produce.

Por otro lado, entre las series españolas, 'Toy Boy', de Plano a Plano para Netflix, que volvió a elegir Málaga para rodar su segunda temporada; y 'Desafío ártico' de Beta Entertainment Spain para Canal Sur. Entre las internacionales, la británica 'No Return', para ITV service realizada por Bambú Producciones, y la alemana 'Luden', para Amazon, de la mano de Sur Film.

Entre los cortometrajes, en el segundo semestre se han rodado 'Randa 1976' dirigido por Laura Río, producido por Areoca; 'Retap', dirigido por Víctor Marín y producido por AV Media Films & Invictus Design; 'Abajiné' de Alejandara Gayol y Sandro Guerrero, producido por Harrika Films; 'FlamencoEcología' de La Premiere Films; 'Huevos a la flamenca', dirigido y producido por Fran Araujo, y '(Nos) miran' dirigido por Kiko Prada y producido por Danidog Films. Como teaser dentro de esta categoría también destaca 'Fueron nosotros' de Jorge Sarrión para Factoría Echegaray (Málaga Procultura), rodado en el Jardín Botánico la Concepción.

Entre los documentales destacan 'Lucía en la telaraña' del Cañonazo Multimedia para RTVE Play; 'El caso Wanninkhof - Carabantes' de Brutal Media para Netflix; 'Francisco Brines, los signos desvelados' de Gorgos Films para TVE; 'Enciclopedia audiovisual del folclore de Málaga' de Atlántida Music para la Diputación de Málaga y 'Emilio Prados', cazador de nubes de la malagueña MLK Producciones.

Entre las producciones publicitarias que han elegido localizaciones de Málaga capital en 2021 están de foto fija: BMW, Hyundai, Zalando, Décimas Man Sport, Aquarius 2021, Summer Volkswagen, Marie Claire, Calendario Solidario Fundación Olivares y El Mueble, cuya foto en la Casa Palacio del Jardín Botánico La Concepción fue portada de su edición de Navidad.

En vídeos corporativos han destacado Suunto y Postnord (Finlandia); Smart City Endesa; Cruzcampo Día de la Diversidad; Congreso Nacional de Administradores de Fincas 2022; Oracle Streaming de Event-Garde y Magna desde la Pollinica de Juli Araez producido por Araezmedia.

Vídeo clips han destacado el de Camilo Vásquez Malagueña salerosa, de Juan Munera producido por Marila Films en el Jardín Botánico La Concepción entre otras localizaciones, al igual que el de Pastora Soler Que hablen de mí, que además de en el Jardín rodó en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, producido por Mundo Management para Warner; y el de Big Oli & Gordo Master Barras y asfalto, dirigido y producido por Adrián Ordoñez.

En relación con los spots publicitarios están Nestlé Wagner, primer spot internacional del año cuya service fue a cargo de la malagueña Fresco Films; Citroën C5 X, de la mano de Mosquito, que supuso el lanzamiento internacional de este modelo; Vodafone Giants del Teatro Soho Caixa Bank; Dunkin XMAS 2021 de Polo Creative Studio, además de Tony's Chocolonely , La Calle Burguer + Uber Eatz, entre otros.

De igual modo, entre los vídeos institucionales y promocionales, destacan Breaking not so bad; Llegó tu hora, y por último, con el objetivo de reactivar el turismo, destacan Encuéntrame en Lagunillas de Design-ify para Promalaga y Suntalgia.

PROGRAMAS

Entre los programas destacan Música para mis oídos, Volver a Málaga y Salud al día para Canal Sur; Lo de Évole para La Sexta y Zoom Tendencias Málaga va a por todas para La 2 de TVE. Entre los internacionales, A Place in the Sun, que lleva más de 20 años de emisión; el japonés Another Stories Guernica; el alemán 50 reasons to love Andalucía y El heredero: la dinastía del free style para Walt Disney Company.

En animación, desde Polo de Contenidos Digitales, destacan el videojuego Polgar Magic Detective de Julio Garzón (Cooking and Publishing) y dos que siguen este año en fase de producción: Enjaulados, de José Alberto López Montesinos (Feeel) y Málaga Go de Jose María Asensi (Azafata Margot).

OTRAS ACCIONES

El trabajo de Málaga Film Office se centra en la captación de proyectos y asesoramiento de las ventajas que existen por rodar en nuestra ciudad, ofreciendo todas las posibilidades que tiene Málaga como escenario de producciones audiovisuales además de una gestión efectiva de los recursos para dar a las productoras las máximas facilidades y captar así su interés.

El trabajo diario, entre otras gestiones, se basa en la búsqueda específica de localizaciones públicas y tramitación de los permisos necesarios para el buen desarrollo de las producciones, que solo es posible en coordinación con las áreas municipales que los autorizan, ofreciendo facilidades que en otras ciudades no existen y paralelamente por los profesionales y empresas con dilatada experiencia en el sector que los llevan satisfactoriamente a cabo.

Y todo ello, "desde un fuerte compromiso con el medio ambiente, apostando por las prácticas de desarrollo sostenible que previenen y minimizan el impacto ambiental que se derivan de las actividades audiovisuales". Así, junto con Promálaga y el Centro Asesor Ambiental, dependiente del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Málaga Film Office participó en la creación por parte del Ayuntamiento de Málaga del sello de producción sostenible, que certifica las buenas prácticas en esta materia de las empresas que eligen Málaga como localización para sus trabajos audiovisuales.

Además, para cumplir con los objetivos, Málaga Film Office lleva a cabo otras acciones temporales, como la asistencia a mesas técnicas, encuentros, foros, ferias, mercados y festivales; acciones formativas; o su colaboración con diferentes entes públicos y privados.

Por último, han valorado que todas estas gestiones convierten a Málaga Film Office en una potente herramienta, ya que contribuye a la atracción de inversión en el sector audiovisual, que supone un importante motor de riqueza para Málaga, al producirse no solo un impacto económico directo sino también indirecto e inducido a través de la difusión de la imagen de la ciudad en el mundo.