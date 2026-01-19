Málaga guarda minutos de silencio en memoria de víctimas del "trágico accidente ferroviario"

Minutos de silencio en la escalinata del Ayuntamiento de Málaga en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario en Adamuz - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los minutos de silencio se han sucedido a lo largo de la provincia de Málaga como muestra de dolor y en memoria de víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido este pasado domingo en la localidad de Adamuz (Córdoba).

En la capital, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a otros concejales de la Corporación Municipal, ha mantenido en la escalinata exterior del Ayuntamiento tres minutos de silencio, al hilo de la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

De la Torre ha dicho compartir "el dolor de los familiares, de los fallecidos, de los heridos en el trágico accidente de ayer". "Toda España estamos hoy unidos en este dolor", ha abundado.

También, en otro punto de la ciudad, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha presidido el minuto de silencio que ha convocado la Junta de Andalucía. En concreto, a las puertas de la propia Delegación del Gobierno.

Por su parte, la miembros de la corporación y personal de la Diputación Provincial también ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente.

Con este gesto colectivo en señal de respeto y de apoyo tanto a las víctimas mortales como a todas las personas afectadas, que también se ha llevado a cabo a la entrada de todos los centros dependientes de la Diputación de Málaga, la institución provincial se ha sumado a las muestras de dolor por esta tragedia.

Por otro lado, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha participado en el minuto de silencio celebrado en la sede de la Subdelegación, al que también han asistido el secretario general y funcionarios de la Subdelegación y de la AGE en memoria de todos los fallecidos tras el accidente.

"Todos los funcionarios de la Administración General del Estado en Málaga acompañamos en su dolor a las víctimas y a sus familiares en estos difíciles momentos", ha señalado Salas.

MUNICIPIOS

Por otro lado, el Ayuntamiento de Marbella también ha guardado un minuto de silencio. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha trasladado el pésame y la solidaridad del municipio con las familias de los fallecidos y heridos en el acto celebrado en la plaza de Los Naranjos y que ha contado con la asistencia de miembros de la Corporación municipal.

Asimismo, la alcaldesa ha destacado que el Consistorio puso desde el primer momento a disposición de las autoridades todos sus recursos municipales.

"A través de Protección Civil ofrecimos todos nuestros efectivos, así como la experiencia de nuestros bomberos", ha apuntado, al tiempo que ha añadido que "la Junta de Andalucía activó de inmediato los medios necesarios y, aunque no ha sido preciso desplazarnos, Marbella está, como siempre, para lo que se le necesite".

Por otra parte, la regidora ha señalado que "no tenemos conocimiento de que haya personas del municipio dentro de los fallecidos o heridos en ese accidente, aunque sí que habrá ciudadanos de nuestra localidad que habrán tomado ese transporte como lo hacen muchas familias en algún domingo de cualquier otra semana".

Asimismo, se han mantenido minutos de silencio de los diversos municipios de la provincia como Torremolinos, Torrox, Antequera, Alhaurín el Grande, Rincón de la Victoria, y Benalmádena, entre otros.