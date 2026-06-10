Málaga impulsa una misión de promoción turística en Estados Unidos con diez acciones en Atlanta, Nueva York y Washington

El concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 10 Jun. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Málaga ha presentado este miércoles la agenda de acciones promocionales que el Área de Turismo junto a la Diputación Provincial desarrollará durante el mes de junio en Estados Unidos --del 12 al 19 de junio--, en el marco de la estrategia de posicionamiento internacional del destino y de las actividades vinculadas a la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, donde la figura del malagueño Bernardo de Gálvez adquiere un especial protagonismo.

La misión, dada a conocer por el concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, junto a la diputada de Desarrollo Económico Sostenible, Esperanza González, y que se desarrollará en Atlanta, Nueva York y Washington DC, contempla un total de diez acciones dirigidas a reforzar la presencia de Málaga y la Costa del Sol en uno de los mercados emisores de mayor potencial para el destino.

Este programa se enmarca en las acciones de promoción de la iniciativa 'De Gálvez 250' y en el plan estratégico de Turismo dirigidas a reforzar el posicionamiento internacional de Málaga.

Así, la agenda combina reuniones institucionales, acciones comerciales con agentes de viaje y turoperadores, encuentros con medios de comunicación, reuniones con compañías aéreas, actividades culturales y acciones de promoción experiencial.

Con esta misión, Málaga refuerza su apuesta por el mercado norteamericano mediante una combinación de acciones que buscan fortalecer alianzas estratégicas y generar nuevas oportunidades de desarrollo turístico, cultural y económico para la ciudad y la Costa del Sol.

ATLANTA: RELACIONES INSTITUCIONALES, MUNDIAL 2026 Y CONECTIVIDAD AÉREA

La agenda comenzará el 12 de junio en Atlanta con una reunión institucional junto al Ayuntamiento de Atlanta y Atlanta Convention & Visitors Bureau, entidad responsable de la promoción turística de la ciudad, con el objetivo de fortalecer las relaciones entre ambos destinos y explorar nuevas oportunidades de colaboración turística, cultural y económica.

Ese mismo día tendrá lugar la inauguración oficial del mural 'Málaga Loves Atlanta', una gran intervención artística urbana situada en uno de los accesos al Mercedes-Benz Stadium. La obra, de más de 35 metros de longitud y hasta 4,5 metros de altura, permanecerá durante tres años en la ciudad y se convertirá en un símbolo permanente de amistad entre Málaga y Atlanta.

El mural, realizado por los artistas urbanos Lalone y Kato, está inspirado en los vínculos históricos entre ambas ciudades a través de la figura de Bernardo de Gálvez y se encuentra ubicado en un entorno estratégico por el que se estima que pasarán más de ocho millones de personas al año entre asistentes a partidos de los Atlanta Falcons de la NFL, encuentros del Atlanta United FC y otros grandes eventos celebrados en el estadio.

La programación continuará el 13 de junio en Casa España, la Fan Zone oficial de la Real Federación Española de Fútbol durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Málaga será la protagonista exclusiva de la jornada, convertida oficialmente en el 'Día de Málaga'.

Durante todo el día se desarrollará una amplia programación promocional que incluirá una presentación del destino, encuentros profesionales, actividades culturales, actuaciones flamencas, experiencias gastronómicas y degustaciones de productos malagueños, entre otros.

Dentro de esta programación, se celebrará igualmente una presentación exclusiva dirigida a agentes de viaje pertenecientes a la red Virtuoso, uno de los principales segmentos de turismo premium del mercado norteamericano.

La agenda en Atlanta se completará con una reunión de trabajo con el equipo de Planificación Internacional de Delta Air Lines para analizar oportunidades de conectividad aérea y explorar futuras conexiones directas entre Málaga y Estados Unidos.

NUEVA YORK: COMERCIALIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO MEDIÁTICO

La misión continuará en Nueva York el 16 de junio con un almuerzo de trabajo junto a la dirección de USTOA (United States Tour Operators Association), la principal asociación de turoperadores de Estados Unidos.

Durante este encuentro se presentará la oferta turística de Málaga y la Costa del Sol y se analizarán posibles líneas de colaboración para reforzar la comercialización del destino en el mercado norteamericano en el marco de la conmemoración de América 250.

Posteriormente tendrá lugar una presentación exclusiva para 25 agentes de viaje de la red Virtuoso en el hotel NH Collection Nomad New York. Esta acción permitirá mostrar la oferta cultural, gastronómica, patrimonial y experiencial de Málaga ante algunos de los principales prescriptores de viajes de lujo de Estados Unidos.

La agenda en Nueva York incluirá asimismo una presentación para medios de comunicación con periodistas de algunos de los principales grupos mediáticos estadounidenses.

Entre ellos, figuran cabeceras de referencia internacional y medios especializados en turismo, viajes, cultura y estilo de vida, con el objetivo de reforzar la presencia de Málaga en el mercado norteamericano y proyectar internacionalmente la historia de Bernardo de Gálvez y los valores diferenciales del destino.

WASHINGTON DC: CULTURA, HISTORIA Y PROMOCIÓN DE LA FERIA DE MÁLAGA

La misión concluirá en Washington DC, donde se desarrollarán diversas acciones vinculadas a la promoción cultural y turística de la ciudad. Entre ellas destaca una reunión con Destination DC y Smithsonian Institution para impulsar un futuro ciclo de conferencias dedicado a Bernardo de Gálvez que está previsto celebrarse durante el mes de septiembre.

La iniciativa permitirá poner en valor los vínculos históricos entre España y Estados Unidos a través de una de las instituciones culturales más prestigiosas del país.

Finalmente, el 19 de junio tendrá lugar una gran celebración en torno a la Feria de Málaga en el Spain Cultural Center de la Embajada de España en Washington D.C. La acción permitirá trasladar a la capital estadounidense uno de los principales símbolos culturales y tradicionales de la ciudad y ofrecer a los asistentes una experiencia inspirada en el ambiente de la Feria de Málaga a través de la gastronomía, la música, el flamenco, las tradiciones y la cultura popular malagueña.

La jornada servirá también para presentar Málaga como la Capital Europea de la Cultura Gastronómica, mostrando al público estadounidense la evolución de una ciudad que hoy cuenta con una de las ofertas museísticas más destacadas del continente y una creciente proyección gastronómica internacional. La organización cuenta ya con más de 700 personas inscritas procedentes de ámbitos como la cultura, la política, la tecnología, el turismo, la empresa y la sociedad civil de Washington.

La misión se apoya, además, en una campaña específica de promoción digital desarrollada en Estados Unidos en torno a la figura de Bernardo de Gálvez y los vínculos históricos entre Málaga y el país norteamericano.

Hasta la fecha, la campaña ha superado el millón de impresiones, alcanzando a cerca de 2.000.000 usuarios en distintos mercados estadounidenses, en 6 meses de actividad, lo que mejora ampliamente los objetivos inicialmente previstos.

La estrategia digital ha generado más de 18.000 interacciones y clics de interés hacia los contenidos promocionales y ha dirigido a cerca de 6.000 usuarios a la página web creada específicamente para la campaña, donde los visitantes pueden conocer la figura de Bernardo de Gálvez y descubrir la evolución de Málaga como uno de los destinos urbanos más dinámicos de Europa.

En este sentido, la campaña presenta a Málaga como un referente internacional en cultura, gastronomía, innovación y calidad de vida, reforzando su posicionamiento entre los viajeros norteamericanos interesados en experiencias auténticas, patrimonio, arte y cocina mediterránea.