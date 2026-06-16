Málaga impulsa un nuevo aparcamiento en rotación en el distrito Este con 135 plazas y conectado con EMT

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, y el concejal del distrito Este, Carlos Conde - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga va a impulsar la obra para la conversión de una parcela ubicada en el entorno de los Baños del Carmen en el distrito Este en un nuevo aparcamiento en rotación.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, y el concejal del distrito Este, Carlos Conde, ha informado este martes del proyecto constructivo de este nuevo equipamiento en superficie, que gestionará la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa).

La inversión municipal para éste asciende a dos millones de euros (1.424.534 euros -IVA incluido- coste de la obra más otros elementos y gastos necesarios para su adecuación), a lo que se añade la inversión realizada por la Gerencia de Urbanismo para la obtención de los terrenos privados donde se va a construir dicho equipamiento, que asciende a 3,6 millones de euros.

El proyecto se ejecutará sobre un espacio que cuenta con una superficie total de 3.641 metros cuadrados (m2), en el que se dispondrá de 135 plazas de aparcamiento en rotación, 4 de ellas estarán reservadas para personas con movilidad reducida y otras cuatro contarán con puntos de recarga para vehículos eléctricos.

La zona de Baños del Carmen cuenta con una demanda de aparcamiento a lo largo de todo el año, especialmente los fines de semana, así como en la temporada estival. El nuevo aparcamiento dará respuesta a esa necesidad con un diseño basado en la integración paisajística como seña de identidad.

Han detallado desde el Ayuntamiento que el elemento más singular del proyecto es la incorporación de 89 árboles de nueva plantación distribuidos entre las plazas, a través de hileras.

El cerramiento perimetral ha sido diseñado con criterios estéticos de calidad con un pavimento claro en lugar del asfalto negro, que reforzará la integración del espacio con el entorno costero de los Baños del Carmen. El proyecto contempla también un área de exposiciones al aire libre de 337 m2, que acogerá actividades culturales y ciudadanas.

HUB DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

La iniciativa se ha concebido como un hub para promover la movilidad sostenible y la intermodalidad con el bus a través de la conexión con las líneas de la EMT L3 (que conecta con Carretera de Cádiz y Vialia), L8 (con el distrito Teatinos), L11 (con la Universidad), L33 y L34 (con la Alameda Principal y avenida de Andalucía).

Además, se ubicará en su interior tanto una estación de préstamo de bicicleta pública como un aparcamiento seguro para bicicletas privadas, instalado por el Consistorio como proyecto piloto el pasado mes de marzo. De igual forma, dispondrá de cuatro puntos de carga para vehículos eléctricos, ampliables.

Han valorado desde el Consistorio que estas prestaciones "lo convierten en un verdadero nodo intermodal, en línea con la estrategia de movilidad sostenible que viene desarrollando el Ayuntamiento de Málaga a través del Área de Movilidad, y lo dotan de funciones que van más allá del aparcamiento convencional para articularse como punto de conexión entre distintos modos de transporte para facilitar los desplazamientos de los ciudadanos".