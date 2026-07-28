Málaga inicia 'Tertulias Gastronómicas de la Capitalidad' como espacio de encuentro entre cocina, producto y tradición

Málaga inicia las 'Tertulias Gastronómicas de la Capitalidad' - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Turismo y Promoción de la Ciudad, inició ayer lunes las 'Tertulias Gastronómicas de la Capitalidad', un ciclo de encuentros concebido para dar contenido continuado al reconocimiento de Málaga como Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026-2027 y favorecer el diálogo entre los distintos agentes que conforman el ecosistema gastronómico malagueño.

La primera sesión, bajo el nombre 'Málaga se sienta a la mesa', se celebró este pasado lunes en el Restaurante Sonora del Hotel Only You y contó con la participación del concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido; el presidente de La Carta Malacitana, Antonio Carrillo; el propietario y chef ejecutivo de Blossom, Emiliano Schobert; y la gerente de Bodegas Quitapenas, Marta Suárez.

Durante el encuentro se presentó el formato del ciclo, su calendario y su vinculación con los tres pilares narrativos sobre los que se articula la Capitalidad: Raíces, Excelencia y Futuro, así como con el lema 'Málaga, donde comer es cultura'.

Posteriormente, los participantes compartieron una conversación sobre la gastronomía malagueña y el vínculo con la capitalidad gastronómica desde sus respectivos ámbitos de trabajo, reuniendo en una misma mesa la visión institucional, el sector productor, la tradición gastronómica, la excelencia, la alta cocina y el futuro.

UN CICLO DE SIETE ENCUENTROS

Las Tertulias Gastronómicas de la Capitalidad se desarrollarán en siete sesiones a lo largo del periodo 2026-2027. El programa está concebido como un espacio de encuentro de carácter mensual y con sede itinerante en ubicaciones representativas de la gastronomía malagueña.

Cada sesión mantendrá una estructura común, con la participación de representantes del Ayuntamiento de Málaga, asociaciones o entidades vinculadas al sector, profesionales de la restauración y productores adheridos a Sabor a Málaga de la Diputación Provincial.

De este modo, el ciclo busca incorporar de forma continuada las distintas perspectivas que intervienen en la identidad y evolución de la gastronomía local.

La iniciativa permitirá, además, generar contenidos propios durante los meses de la Capitalidad, de manera que el reconocimiento cuente con una programación sostenida en el tiempo y con la implicación activa de los principales actores del sector.

Por otro lado, han señalado desde el Consistorio en un comunicado que la puesta en marcha de estas tertulias se enmarca en la estrategia de la Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026-2027, que plantea la gastronomía como un elemento vinculado a la identidad de Málaga, a la calidad de su cocina y de sus productos y a la capacidad del sector para seguir avanzando e innovando.

La sesión inaugural ha permitido reunir esas diferentes miradas y abrir un formato que continuará en los próximos meses con nuevos protagonistas de la restauración, las asociaciones gastronómicas y el sector productor.